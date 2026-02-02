Sivas'ta kar esareti: Ağılın çatısı çöktü 40 koyun telef oldu

Yayınlanma:
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yoğun kar yağışına dayanamayarak çöken bir ağılın çatısı altında kalan 40 koyun telef olurken, enkaz altından çıkarılan 5 koyun ise yaralı olarak kurtarıldı.

Sivas’ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde Ebubekir Zor’a ait olan ve içinde çok sayıda küçükbaş hayvanın bulunduğu ağılın çatısı, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

40 KOYUN ENKAZ ALTINDA CAN VERDİ

Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye hızla belediye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla yürütülen çalışma sonucunda, çöken çatının altından 40 koyunun cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından sağ çıkarılan 5 koyunun ise yaralı olduğu ve veteriner kontrolüne alındığı bildirildi.

Kaldırım taşıyla darbedilmişti! Genç kadından yardım çığlığı: Çıkarsa yarım bıraktığı işi yapacakKaldırım taşıyla darbedilmişti! Genç kadından yardım çığlığı: Çıkarsa yarım bıraktığı işi yapacak

İŞ MAKİNELERİYLE TAHLİYE EDİLDİLER

Tonlarca ağırlıktaki enkazı kaldırmak için belediye ekipleri saatlerce uğraş verirken, telef olan hayvanlar iş makineleri yardımıyla alandan çıkarıldı. Ağılın kullanılamaz hale geldiği olayda, yetkililer bölgedeki diğer yetiştiricileri çatı biriken karlar ve benzeri çökme risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

