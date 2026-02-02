Kaldırım taşıyla darbedilmişti! Genç kadından yardım çığlığı: Çıkarsa yarım bıraktığı işi yapacak

Gaziantep’in Zeytinli Mahallesi’nde, 27 Ocak günü meydana gelen olayda, Feyzullah Yavuz isimli saldırgan, kendisinden boşanmak isteyen 3 çocuk annesi Nazlı Yavuz’u kaldırım taşıyla darbetmişti. Feyzullah Yavuz gözaltına alınarak tutuklanırken Nazlı Yavuz ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yavuz’un kafatasında ve burnunda kırıklar olduğu tespit edilirken genç kadın, saldırganın en ağır cezayı almasını talep etti.

Boşanma aşamasında olduğu kadını kaldırım taşıyla öldürmeye çalıştı!

“GÖZÜM GÖREMEYEBİLİR”

Nazlı Yavuz, yaşadıklarını anlatarak “Eşimle 3 ay önce tartışmıştım. Şikayetçi olmuştum. Sonra kadın sığınma evine sığındım. Birkaç ay orda kaldım 3 çocuğumla birlikte. Eşim o süreçte çok ısrarcı oldu bir daha eskisi gibi olmayacağım seni dövmeyeceğim deyince benim de başka çarem olmadığı için geldim. Ayakta duracak gücüm yoktu. O olaydan sonra 3 ay birlikte yaşadık aynı evde. Bana sürekli baskı yaptı. Eve gel ama yine şikayetini çekme demişti. Bende şikayetimi çekmedim bu yüzden çok baskı yaptı” ifadelerini kullandı.

“Sağ gözümde görme kaybım var. Burnum kırık. Çenemde yamukluk oluştu. Kafamda kırık var. Gözümün altında kırık var. Elmacık kemiğim dağılmış durumda. Tedavim çok uzun yıllar sürecek. Gözüm göremeyebilir” ifadelerini kullanan Yavuz, “Çocuklarımın şu anda 2’si onların yanında. Bir tanesi benim yanımda onlara iyi davrandıklarını da düşünmüyorum. Çocuklarımı almak istiyorum. Çocuklarımı alıp kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum” dedi.

HAPİSTEN ÇIKARSA YARIM BIRAKTIĞI İŞİ YAPACAK!

Nazlı Yavuz, konuşmasının devamında yetkililere çağrıda bulunarak “Bir gün çocuğu sosyal tesise götürdük, çıktık arabayı farklı bir yere sürdü. Çok sinirliydi. ‘Şikayetini ne zaman çekeceksin’ dedi. ‘Sen bana çok kötü davranıyorsun’, dedim. ‘Senin burnunu kırarım, suratını dağıtırım burada’ dedi. Kırmızı ışık yandı beni yine dövecek diye arabadan indim kaçtım. O da peşimden geldi. Yanımdaki bebeğimi aldı arabaya koydu, tekrar beni arabayla takip etti. Topraklık bir alana kaçtım takip etmesin diye. Kardeşimi arıyordum o sırada tekme ile suratıma vurunca ben yere düştüm. Üzerime gelip oturdu. Eline aldığı taşla suratıma defalarca vurdu. Her yerimi kan içinde bıraktı.” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında, “Oradan geçen bir vatandaş olmasaydı beni öldürecekti. ‘Ben hapse gireceksem sen de mezara gireceksin sana bu dünyada huzur yok’ dedi. Çocuklarım bana bunu yaşatırken arabadan gördüler” diyen Yavuz, “Devletimden milletimden yardım istiyorum. Ayaklarım üzerinde dursaydım o adama dönmezdim. Bu adam hapisten çıkmasın. Çıkarsa yarım bıraktığı işi yapacak beni öldürecektir. ‘Ben yarım bırakmam gelir seni öldürürüm’ dedi” sözlerini sarf etti.

Diğer taraftan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri ise, Nazlı Yavuz'un yaşadığı evin önünde açıklama yaparak kadın cinayetlerinin durdurulması için yetkililere seslendi.