Bakan Yerlikaya'dan 'Pınar Karataş cinayeti' açıklaması: 7 çocuk annesi sokak ortasında katledildi

Bakan Yerlikaya'dan 'Pınar Karataş cinayeti' açıklaması: 7 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Manisa'da boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından sokak ortasında boynundan vurularak vahşice katledilen 7 çocuk annesi Pınar Karataş'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, olaya ilişkin 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdiğini belirtti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, boşanma aşamasında olduğu Hayrettin Karataş tarafından sokak ortasında boynundan vurularak katledilen Pınar Karataş'ın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasında olduğu 7 çocuğunun annesini vahşice katlettiSokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasında olduğu 7 çocuğunun annesini vahşice katletti

OLAY YERİNDEN KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Olay yerinden kaçan Hayrettin Karataş, olay yerinin 300 metre ilerisinde yakaladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, cinayetle ilgili 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdiğini belirtti.

Kadına yönelik her türlü şiddetin, toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yara olduğunu kaydeden Yerlikaya, kadına yönelik şiddeti sadece bir bireye değil; insanlık onuruna ve insan haklarına vurulmuş bir darbe olarak gördüklerini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün Manisa’da 7 çocuk annesi P.K. , 17 yıl evli kaldığı ve boşanma aşamasında olduğu H.K. tarafından acımasızca öldürüldü.

Bir anneye reva görülen bu hain, insanlıkla bağdaşmayan bu saldırıdan, işlenen cinayetten büyük bir acı, büyük bir üzüntü duydum.

Kadına şiddet olaylarının önlenmesi için güvenlik güçlerimizle birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele birçok kadın cinayetini engelliyor. Ancak yaşanan her olay derin bir acı hissettiriyor.

Cinayetle ilgili derhal 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim.

Hayatını kaybeden P.K.’ya Allah’tan rahmet, öksüz kalan evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Kadına yönelik her türlü şiddet, toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yaradır. Kadına yönelik şiddeti sadece bir bireye değil; insanlık onuruna, insan haklarına, vicdana ve medeniyetimizin değerlerine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. Bu mücadeleyi de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’un en ünlü yalısı icrada satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icrada satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
Siyaset
Atatürk'ün portresini kaldıran bürokrattan skandal savunma
Atatürk'ün portresini kaldıran bürokrattan skandal savunma
Ali Yerlikaya'ya gözaltından kaçan firariler için önerge
Ali Yerlikaya'ya gözaltından kaçan firariler için önerge