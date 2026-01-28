Bakan Yerlikaya'dan 'Pınar Karataş cinayeti' açıklaması: 7 çocuk annesi sokak ortasında katledildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, boşanma aşamasında olduğu Hayrettin Karataş tarafından sokak ortasında boynundan vurularak katledilen Pınar Karataş'ın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasında olduğu 7 çocuğunun annesini vahşice katletti

Olay yerinden kaçan Hayrettin Karataş, olay yerinin 300 metre ilerisinde yakaladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, cinayetle ilgili 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdiğini belirtti.

Kadına yönelik her türlü şiddetin, toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yara olduğunu kaydeden Yerlikaya, kadına yönelik şiddeti sadece bir bireye değil; insanlık onuruna ve insan haklarına vurulmuş bir darbe olarak gördüklerini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün Manisa’da 7 çocuk annesi P.K. , 17 yıl evli kaldığı ve boşanma aşamasında olduğu H.K. tarafından acımasızca öldürüldü.

Bir anneye reva görülen bu hain, insanlıkla bağdaşmayan bu saldırıdan, işlenen cinayetten büyük bir acı, büyük bir üzüntü duydum.

Kadına şiddet olaylarının önlenmesi için güvenlik güçlerimizle birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele birçok kadın cinayetini engelliyor. Ancak yaşanan her olay derin bir acı hissettiriyor.

Cinayetle ilgili derhal 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim.

Hayatını kaybeden P.K.’ya Allah’tan rahmet, öksüz kalan evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Kadına yönelik her türlü şiddet, toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yaradır. Kadına yönelik şiddeti sadece bir bireye değil; insanlık onuruna, insan haklarına, vicdana ve medeniyetimizin değerlerine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. Bu mücadeleyi de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."