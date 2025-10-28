Bahçelievler'de inşaatın yük asansörü düştü: 8 kişi yaralandı!

Bahçelievler ilçesi Yenibosna Merkez Mahallesi Kuyumcular Sokak’ta bulunan bir ofis inşaatında korku dolu anlar yaşandı. Sabah saat 10.30 sıralarında, inşaatta kullanılan yük asansörünün düşmesi sonucu toplam 8 işçi yaralandı.

Olay, iş güvenliği uzmanı Alper isimli kişi ve 2 işçinin yük asansörüne binerek üst katlara çıktığı sırada, asansörün henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesiyle meydana geldi. Asansör, 5'inci kata geldiğinde askıda takılı kaldı. Bu sırada sepetin içinde bulunan bir kişi zemine düştü, sepet içindeki diğer iki işçi ise savruldu.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer işçiler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, mahsur kalan arkadaşlarını kurtarmaya çalışan bir işçi de yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanıp sepette mahsur kalan 2 işçiyi bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Zemine düşen iş güvenliği uzmanı ile diğer 7 yaralı ambulanslar ile çevredeki hastanelere götürüldü.

Son dakika | Ali Yerlikaya: 112'ye 507 çağrı alındı bunların 30'u hasar ile ilgili

Polis ekipleri, sokağı güvenlik şeridi ile kapatarak olay yeri inceleme ekipleriyle kazanın yaşandığı yerde detaylı incelemelerde bulundu ve soruşturma başlattı.

BASIN MENSUPLARINA ENGEL GİRİŞİMİ

Öte yandan, kaza sonrası dikkat çeken bir olay da yaşandı. Olay yerine gelen basın mensuplarının görüntü alması, inşaattaki güvenlik görevlileri ve inşaatta yetkili olan bir kişi tarafından engellenmeye çalışıldı.