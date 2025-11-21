Bahçeli'den bir 'İmralı' çıkışı daha: Silivri'ye gidiliyorsa oraya da gidilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'ye yakın gazeteci Ceyhun Bozkurt’a verdiği özel röportajda, Türkiye’nin iç ve dış politikası ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli, çözüm süreci, İmralı ziyareti, Suriye politikası ve Kuzey Kıbrıs seçimlerini değerlendirdi.

İMRALI VE SİLİVRİ KARŞILAŞTIRMASI

Son dönemde sıkça tartışılan 'İmralı'ya gitme' gündemine ilişkin konuşan Bahçeli bu ifadeleri kullandı:

“Silivri’ye gidişle İmralı Cezaevi’ne gidiş arasında ne fark var? Önünüze bir Türkiye haritası açın, parmağınızı Silivri’ye koyun, sonra İmralı Adası’na. İkisi de Türkiye sınırları içinde. Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir. Bu mesele emperyalist-siyonist saldırgan politikalardan bağımsız düşünülemez.”

ÖCALAN’A ‘KURUCU ÖNDER’ İFADESİ

Çözüm sürecinde gelinen aşamayı olumlu bulduğunu ifade eden Bahçeli, Abdullah Öcalan’a yönelik olarak “kurucu önder” ifadesini kullanmasını eleştirenlere yanıt verdi:

“Geçmişte Öcalan’a teröristbaşı, bebek katili, elebaşı gibi ifadeler kullandık. Ama gelinen noktada artık Türkiye’nin terörün tamamen hayatımızdan çıkması söz konusu. Öcalan’ın kuruluş sürecinden bu yana örgüt üzerindeki etkisini biliyoruz. Bu nedenle kurucu önder ifadesini kullandım ve kullanmaya devam ediyorum.”

AHMET TÜRK İLE GÖRÜŞME

Ahmet Türk ile yaptığı görüşmeye de değinen Bahçeli, diziler üzerinden bölgeyi anlattığını ve eksik kalan noktaları ifade ettiğini belirtti:

“Ahmet Türk bizi ziyaret ettiğinde ‘Uzak Şehir’ dizisini anlattım. Mardin’imizi ne kadar güzel anlattığını söyledim. Ama bir şey eksik dizide dedim: Dizide Mardin’in Büyükşehir Belediye Başkanı eksik. O zaman ne demek istediğimi anladı.”

SURİYE POLİTİKASI

Bahçeli, Suriye’de üniter bir yapının önemine vurgu yaparak bu ifadeleri kullandı:

“Geçmişte BAAS rejimi vardı, büyük zulümler yaşandı. 8 Aralık 2024 sonrası yeni bir dönem başladı. Türkiye Suriye konusunda önemli bir güç. İsrail Suriye’yi parçalamak istiyor. Yeni dönemde Türkiye’nin desteğiyle üniter bir devlet oluşmalı. Ülkede 11 etnik ve mezhepsel yapı var; bunları bir arada tutmak için üniter yapı zorunlu. Demokratik bir sistem kurulmalı ve diğer dillerin kullanımının önü açık olmalı.”

KUZEY KIBRIS MESAJI

KKTC’deki seçimler ve iki devletli çözüm konusuna da değinen Bahçeli, seçimi kazanan partilerin iki devletli çözümü reddettiğini söyledi: