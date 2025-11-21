DEM Parti'den komisyonda Öcalan tepkisi

Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci için kurulan Meclis Komisyonu, Öcalan ile görüşmeyi değerlendirmek bugün toplandı.

Toplantı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasının ardından basına kapatıldı. Bu karara bazı partiler itiraz etti. İlk sözü alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir oldu.

Murat Emir, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşülmesi için oluşturulacak heyete, CHP'nin üye vermeyeceğini açıkladı.

Emir, “Üye vermeyi doğru bulmuyoruz” diyerek CHP’nin Öcalan ile görüşülmesine karşı tutumunu net şekilde ifade etti.

Komisyonun yalnızca İmralı’ya odaklanmasını eleştiren Emir, "Teknolojik imkanlardan yararlanmalıdır komisyon" diyerek de öneri sundu.

CHP'li Emir, millet adına sorumluluk taşıdıklarını ve komisyonda yer almaya devam edeceklerini belirtti.

YILDIZ, BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINI OKUDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin salı günü yaptığı açıklamayı aynen okuyarak partinin sürece karşı tutumunu yineledi.

ŞIK: GEREKİRSE KANDİL'E DE GİDİLMELİ

Ardından sözü alan TİP Milletvekili Ahmet Şık, Selahattin Demirtaş’ın durumunu gündeme getirdi ve şu ifadeyi kullandı: “İmralı’ya da gidilmeli, gerekirse Kandil’e de gidilmeli.”

Şık, komisyonda grubu olmayan partilerin yok sayılmasını ise “siyasi nezaket ihlali” olarak nitelendirdi.

DEM PARTİ'DEN ÖCALAN TEPKİSİ

DEM Parti Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de konuştu.

Halk TV Muhabiri Şeyma Paşayiğit, " Koçyiğit'in konuşması aslında Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyelerine bir tepki niteliğindeydi" dedi.

Koçyiğit, "Tarih cesur insanlar yazar bugün tarih yazıyoruz. Sorumluluk almayanları da tarih yazacak. Bu meselenin siyaset üstü bir mesele. Seçim meselesi değildir ve ülkenin geleceğinin konuşuluyor. Bir insanı daha bu sebepten kaybetmeyi göze alıyor musunuz" ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İmralı’ya karşı olduklarını yineledi ve SEGBİS gibi uzaktan görüşme yöntemlerinin değerlendirilmesini önerdi.

Son dakika | CHP İmralı'ya gitmiyor!

Yeniyol grubu adına konuşan Bülent Kaya, sürecin açık ve şeffaf yürütülmesi gerektiğini belirterek açık oylama talep etti. Grubun henüz karar vermediğini söyleyen Kaya, toplantıdan sonra üye verip vermeyeceklerini tartışacaklarını aktardı.