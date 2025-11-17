Aziz İhsan Aktaş hiç boş durmamış! Operasyondan sonra şirketlerinden milyonlar kaçırmış

İtirafçı olduktan sonra verdiği ifadelerle İBB soruşturmasında çok sayıda ismin tutuklanmasına ve yüzlerce yıllık hapis talebiyle yargılanmasına yol açan, buna karşın kendisi serbest bırakılan Suç Örgütü Lideri Aziz İhsan Aktaş'ın şirketleriyle ilgili çok dikkat çekici hareketler tespit edildi.

13 Ocak 2025 tarihinde Beşiktaş Belediyesi'nin odakta olduğu operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve akaryakıt kaçakçılığı- faturasız mal satışı ve CHP'li belediyeleri finanse etmekle suçlanan Aziz İhsan Aktaş'ın, o operasyonun ardından yeni bir şirket kurmak için harekete geçtiği ve bu şirket üzerinden konkordatodaki firmalarından yüksek tutarda para çıkışı gerçekleştirildiği belirlendi.

4 GÜN SONRA HAREKETE GEÇMİŞ

13 Ocak’ta CHP’li belediyelerin de dahil edildiği operasyonun üzerinden dört gün geçtikten sonra, 17 Ocak’ta EMR İstasyon Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kuruluş hazırlıkları başlatıldı. Şirket 24 Ocak’ta tescil edilerek faaliyete geçti. Kurucusu ve yetkilisi, Aziz İhsan Aktaş’ın yakını olan Muhammed Emir Aktaş oldu.

EMR’nin adresinin, Aktaş Bilgi Teknolojileri’nin adresiyle aynı olması dikkati çekti. Şirket, akaryakıt, LPG, lojistik, temizlik, inşaat ve otomotiv gibi geniş bir faaliyet alanıyla kuruldu ve bu yapı sonraki aylarda gerçekleştirilen faturalandırma işlemlerinin zemini haline getirildi.

EMR’nin faaliyete geçmesinden kısa süre sonra konkordato kapsamındaki şirketlerden bu firmaya düzenli şekilde fatura kesilmeye başlandı.

KONKORDATODAKİ ŞİRKETLER FATURA KESİLDİ

İlk faturalandırmalar Mart ayında gerçekleşti. Aktaş’a ait Bilginay Temizlik Hizmetleri, İçkale Sosyal Hizmetler ve Barka Atık Yönetimi adlı şirketler bu dönemde EMR’ye yüksek tutarlı faturalar yönlendirdi. Nisan ayında faturalandırma ağı genişledi; Bilginay ve İçkale’nin yanı sıra Piripak Hijyenik ve Temizlik Ürünleri de EMR’ye fatura kesti. Aynı ay, Aziz İhsan Aktaş’ın konutunun bulunduğu Villa La Kusa Site Yönetimi’nin kasasından da 4 milyon 637 bin TL tutarında bir fatura ile para aktarımı gerçekleştirildi.

TRANSFERLER AYLARCA SÜRDÜ

Mayıs ve Haziran aylarında da benzer şekilde Bilginay Temizlik Hizmetleri ile İçkale Sosyal Hizmetler tarafından EMR’ye düzenli olarak fatura kesildiği tespit edildi. Böylece Mart ayından Haziran ayına kadar en az dört ay süreyle konkordatodaki şirketlerden EMR’ye sürekli para akışı sağlandı. Bu akışın toplam tutarı, KDV hariç yaklaşık 206 milyon TL olarak belirlendi.

EMR’nin bu kadar yüksek tutarda satış faturası kesmesi sonucunda oluşan vergi yükünün ise Sanart Restorasyon Proje İnşaat Otomotiv LTD ŞTİ tarafından düzenlenen 188 milyon TL’lik tek bir alış faturasıyla kapatıldığı ortaya çıktı. Sanart’ın sermayesinin Ferhat Aktaş tarafından taahhüt edilmesi, EMR’de biriken fonun bu şirket üzerinden Aktaş ailesine aktarıldığını gösterdi. EMR’nin üzerine yığılmış olan vergi yükü sıfırlanırken, paranın sistem dışına çıkarılması sağlanmış oldu.

Bunun yanında, EMR’nin Abra Geri Dönüşüm Hizmetleri’nden 355 bin TL tutarında danışmanlık faturası aldığı tespit edildi. Ayrıca hizmet işleriyle bağlantısı olmayan birçok işlemde dahi akaryakıt faturaları kullanıldığı, bu faturalar üzerinden KDV avantajı sağlandığı belirlendi.

200 MİLYONDAN YÜKSEK TUTAR

Elazığ’da devam eden işler için geçmiş dönem borçlarını da içeren faturalar kesilerek bu borçların ödendiği de ortaya çıktı.

Aktaş’ın EMR üzerinden sistematik ve düzenli bir şekilde para transferi yapıldığı; konkordato kapsamındaki şirketlerin kasasındaki paraların farklı fatura kalemleri üzerinden EMR’ye aktarılıp, oradan da Sanart üzerinden yapı dışına çıkarıldığı belirlendi. Toplamda 200 milyon TL’nin üzerinde bir kaynağın, fatura zinciri aracılığıyla şirketlerden tahliye edildiği ortaya çıktı.