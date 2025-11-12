Aziz İhsan Aktaş cinsel tacizden sabıkalı çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada 'itirafçı' olan ve ifadeleriyle 6 CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına neden olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş'ın, "cinsel taciz" suçundan adli para cezasına çarptırıldığına dair mahkeme kararı ortaya çıktı. Ankara'da bir iş kadınına yönelik eylemi nedeniyle 2 Şubat 2023'te verilen cezanın, Aktaş'ın adli sicil kaydına işlendiği öğrenildi.

Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre mahkeme kararına yansıyan bilgilerde, Aziz İhsan Aktaş, Ankara'da bir otelin önünde sigara içen Azerbaycan uyruklu iş kadını G.N.'ye yönelik sözlü tacizde bulundu. Kararda, Aktaş'ın kadına "Bugün stres atmak istiyoruz, rahatlamamız lazım, otelde yer var mı" ve "Odama gelir misin, kahve içeriz" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi. Bu ifadeler neticesinde Aktaş, "cinsel taciz" suçundan 1500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

"DEVLET İHALELERİNDE İŞ ALIYORUM" DİYEREK VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Yargılama sürecine ait kayıtlarda, Aktaş'ın mağdur kadını şikayetinden vazgeçirmek için girişimde bulunduğu da yer aldı. Belgelere göre Aktaş, şirketinin genel müdürünü İstanbul'a, mağdur G.N.'nin yanına gönderdi. Bu görüşmeye tanıklık eden mağdurun avukat arkadaşı, mahkemede verdiği ifadede, genel müdürün "Sanıkların devlet ihalelerinde iş aldıklarını, davaya konu olay nedeniyle maddi ve manevi zarar göreceklerini söylediğini" aktardı.

Ancak mağdur G.N.'nin bu girişime, "Bu olay benim için onur meselesi oldu, şikayetimden vazgeçmeyeceğim" diyerek karşılık verdiği ve şikayetini geri çekmediği de tutanaklara geçti.

AKTAŞ'IN MAHKEMEDEKİ SAVUNMASI

Aziz İhsan Aktaş ise mahkemede yaptığı savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti. Aktaş, "Otel önünde sigara içiyorduk. Bize baktığını fark ettim. Ben de kendisinin otel görevlisi olduğunu sanarak, otelde görevli misiniz diye sordum. Kendisi hayır dedi. Bunun dışında bir konuşmamız olmadı" ifadelerini kullandı.

CEZA KESİNLEŞTİ VE SİCİLİNE İŞLENDİ

Aktaş'ın savunmasına rağmen mahkeme, sanığı "cinsel taciz" suçundan suçlu bularak 1500 TL adli para cezasına hükmetti. Verilen cezanın kesinleştiği ve Aziz İhsan Aktaş'ın adli sicil kaydına (sabıka kaydı) işlendiği belirtildi.