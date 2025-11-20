Aynı gün iki ayrı zehirlenme vakası: 7 kişi hastanelik oldu

Yayınlanma:
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, ilçedeki bir ortaokulda 6 öğrenci okulda yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlıkları yaşayan öğrenciler, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan öğrencilerin tedavisi sürüyor.

ESKİŞEHİR'DE DE BİR ÖĞRENCİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Batıkent Mahallesi'ndeki bir lisede öğrenim gören 9'uncu sınıf öğrencisi E.P. (15), okul dışında yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan öğrenciyi fark eden öğretmenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Okula gelen sağlık ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencinin tedavisi sürüyor.

Kaynak:AA

