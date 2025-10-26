Avukatların adliyeye alınmamasına sert tepki

Türkiye Barolar Birliği, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin alındığı Çağlayan Adliyesi'ne baro başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve avukatların alınmamasına tepki gösterdi.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

İstanbul Barosu Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar, ifade işlemlerini takip etmek üzere adliyeye geldi ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine içeri alınmadı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), baronun içeri alınmamasına tepki gösterdi.

"HUKUK DEVLETİ İLKESİNİN AÇIKÇA İHLALİ NİTELİĞİNDEDİR"

TBB, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Savunma görevini yapmak üzere adliyeye gelen avukatlar ile İstanbul Barosu Başkanı ve yöneticilerinin savunma makamının kurumsal temsilcileri olarak adliyeye alınmaması hiçbir yasal dayanağı bulunmayan, keyfi bir uygulama olup, savunma hakkını yok sayan bu uygulama hukuk devleti ilkesinin açıkça ihlali niteliğindedir.

Savunmanın temsilcilerinin adliyeye girişinin engellenmesi, özünde yurttaşların adalete erişim hakkına doğrudan müdahale anlamına gelmektedir. Böyle bir uygulamanın neticesinde ne adil yargılanma hakkından ne de adaletten bahsedilebilir.

Türkiye Barolar Birliği olarak hukukun üstünlüğünü, savunma hakkını ve baroların kurumsal saygınlığını zedeleyen her türlü uygulamanın karşısında durmaya devam edeceğimizi, yargının kurucu unsurları arasındaki denge ve saygının korunmasının demokratik hukuk devleti için zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.”

