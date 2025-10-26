"Sesini kimse duymasın" ablukası: İmamoğlu'na destek olmak bile engelleniyor!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için adliyeye gelen isimlerden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yeni soruşturmayı "akıl almaz ve gerçekle bağdaşmayan bir iddia" olarak nitelendirdi. Zeybek, şunları söyledi:

“İmamoğlu’na bugüne kadar açılmış davalardan bir sonuç çıkmayacağını gören Savcılık, şimdi yepyeni bir iddia ile 'casusluk' ile suçlayarak bir soruşturma açtı. Yarın önümüze ne gelecek, hangi iddia ile karşılaşacağız bilmiyoruz. Türkiye bir hukuk devleti mi yoksa demokrasiyi yargı eliyle değiştirmeye karar vermiş bir iktidarın oyuncağı mı olacak, göreceğiz. Ama biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Sayın Ekrem İmamoğlu masumdur, tek bir suçu vardır; o da bugüne kadar girdiği tüm seçimleri iktidar partisine karşı kazanması ve Recep Tayyip Erdoğan’a karşı mutlak kazanıyor olmasıdır. İlk yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kazanacak olması en büyük suçu oluşturuyor."

Zeybek, adliye çevresindeki yolların binlerce polis tarafından kesilmesine de "Niye bu kadar önlem alındı, bunu da anlamak mümkün değil" sözleriyle tepki gösterdi.

"İSTANBULLULARA HAYATI FELÇ ETMEK İSTİYORLAR"

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar da adliye çevresindeki yoğun polis yığınağına dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı adayımıza güç vermek için buradayız. Lakin Sayın Ali Yerlikaya buraları polise, TOMA'lara boğmuş. İstanbullulara hayatı felç etmek istiyorlar bugün. Bu korkuyu, endişeyi, kaygıyı anlamlandıramıyoruz. Bunun takdirini milletimize bırakıyoruz" diye konuştu.

ADLİYE İÇİNDEN TEPKİ: SESİNİ KİMSELER DUYMASIN DİYE...

Adliye içerisindeki yoğun güvenlik önlemlerini eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ise durumu bir "OHAL dönemine" benzetti. Çiftci, "Adalet sarayları, vatandaşın hak, hukuk, adalet aradığı yerlerdir. Bugün Çağlayan Adalet Sarayı’ndayız. Adında ‘adalet’ var ama saray tamamen burası, çünkü içerisinde adalet yok. Yurttaşın, avukatın alınmadığı bir gündeyiz. Bugün İBB Başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ifade vermeye gelecek. Ekrem İmamoğlu’nu kimseler görmesin, sesini kimseler duymasın diye alınmış bunca güvenlik önlemi" dedi.

İMAMOĞLU AİLESİ DE ADLİYEDE

Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu da İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İmamoğlu'nun ailesi, adliyede CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile bir araya geldi.

Bu arada, adliyeye araçla girişlerine izin verilmediğini belirten CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, "Arkadaşlar yapmayın böyle bir şey. Niye arabalarla almıyorsunuz? Yazık, gerçekten çok yazık” sözleriyle duruma tepki gösterdi.