Şırdancıdaki katliama verilen cezaların gerekçeli kararı açıklandı

İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir lokantada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 63 kişinin yaralandığı patlama faciasına ilişkin davada, Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararı yayımlandı. Kararda, facianın oluşumunda rol oynayan üç sanığın da asli kusurlu olduğu vurgulandı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, iş yerinin yeterince havasız olduğu, havalandırma, alarm ve işletme ruhsatının bulunmadığı gibi temel eksikliklerin altı çizildi. Ayrıca elektrik aksamının LPG gazı kullanılan yer için uygun olmadığı da belirtildi.

İzmir'de 5 kişinin öldüğü faciada cezalar belli oldu

ASLİ KUSURLU SAYILANLAR VE İHMALLER

İş yeri sahibi Gülten Kul'un, gereken özen ve yükümlülükleri yerine getirmediğinden olayda doğrudan etkili olduğu vurgulanan kararda, meydana gelen patlamada Kul'un asli kusurlu olduğu aktarıldı.

Kararda, patlamadan bir gün önce eğitim almadığı halde sanayi tipi tüpü değiştiren Mustafa Koç'un, değişimden sonra İngiliz anahtarıyla tüpün üst kısmına doğru vurduğu ve tüpün dedantörünü takmadan önce yeni conta kullanmadığı, işlemden sonra da köpükle veya kontrol cihazıyla gaz sızdırmazlık testi yapmadığı için gaz sızıntısı oluşmasına sebep olduğu gerekçesiyle asli kusurlu sayıldığı kaydedildi.

Tüp firmasının bölge sorumlusu Osman İnce'nin de Koç'a tüp takma eğitimi aldırmadan tüp takmasına izin vermesi nedeniyle olayda sorumlu olduğu ifade edilen kararda, patlayan tüpte makine mühendisleri tarafından inceleme yapıldığı, tüpün vanası açıldığında, köpüklerin baloncuklar halinde uçuştuğu ve gaz kaçağının da olduğu bilgisi yer aldı.

Kararda, patlayan tüp üzerinde makine mühendisleri tarafından yapılan incelemede, tüpün vanası açıldığında gaz kaçağının olduğu ve köpüklerin baloncuklar halinde uçuştuğu bilgisine yer verildi. Ayrıca, lokantada pişirilen şırdanın yoğun kokusu ile insan yoğunluğunun, ortamdaki gaz sızıntısından yayılan kokunun önceden algılanmasını engellediğine işaret edildi.

MAĞDUR AİLELER İSTİNAF MAHKEMESİNE BAŞVURUYOR

Mağdur ailelerin avukatlarından Türker İzzet İşbilir, sanıkların verilen cezanın daha fazlasını alması kanaatinde olduğunu söyledi. İşbilir, "Türk Ceza Kanunu'nun amacı toplumsal barışı sağlayıp suç işlenmesini engellemektir" diyerek, sanıkların daha fazla ceza alması için istinaf yoluna başvuracaklarını ve hukuki mücadelelerine devam edeceklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki lokantada 30 Haziran 2024'te yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Gülten Kul ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen Mustafa Koç tutuklanmıştı.

Yargılama esnasında tutuklu yargılanan iş yeri sahibi Gülten Kul, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, LPG'de sızıntı meydana geldiği, biriken gazın patladığı, patlama sonucu oluşan alev topunun diğer bölümlere yayıldığı ve ani basınç etkisiyle yıkıma sebep olduğu ifade edilmişti.

Bilirkişi raporu sonrası LPG dağıtıcı şirketinin Ege bölge sorumlusu Osman İnce hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamanın 2 Kasım'daki karar duruşmasında, sanık Mustafa Koç'a "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan verilen 13 yıl hapis cezası, takdiri indirim uygulanarak 10 yıl 10 aya, sanık iş yeri sahibi Gülten Kul'a aynı suçtan verilen 10 yıl hapis cezası da takdiri indirimle 8 yıl 4 aya, sanık Osman İnce'ye verilen 3 yıl hapis cezası da takdiri indirimle 2 yıl 6 aya indirilmişti. İnce'nin cezası 364 bin lira para cezasına çevrilmişti.