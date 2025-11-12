İzmir'de 5 kişinin öldüğü faciada cezalar belli oldu

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde şırdan satılan iş yerinde, 30 Haziran 2024'te saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina büyük hasar gördü, çevredeki 10 binanın ise camları ve çerçeveleri kırıldı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından restorandaki malzemelere incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, olay yerindeki hasar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yaptı. Görevlendirilen 2 müfettiş soruşturma yürüttü.

Evin Aslan

Havin Ergin

Dilek Bağ

Ruken Çağur

Birgül Sarsılmaz

SORUŞTURMA BAŞLATILDI İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Patlamanın ardından tüp değiştirdiği öne sürülen Mustafa Koç ile Menderes ilçesinde yakalanan işletme sahibi Gülden Kul, jandarma tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Patlamanın meydana geldiği iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu belirlendi. 29 Mayıs 2024'te belediyeye ruhsat başvurusunda bulunan işletme sahibi Gülden Kul'un ifadesinde, tüpü değiştirdiğini ve herhangi bir sorunun olmadığını söylediği belirtildi. Tüpü değiştiren Mustafa Koç'un ise ifadesinde, uygun işlem yaptığını söylediği kaydedildi. Patlamada ölenler, memleketlerinde toprağa verildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU İHMALLER ZİNCİRİNİ ORTAYA KOYDU

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişilerden oluşan heyetin hazırladığı rapor, savcılık dosyasına girdi. İş güvenliği uzmanı, yüksek makine mühendisi, elektrik mühendisi, yangın uzmanı ve kimya mühendisi tarafından rapor hazırlandı. LPG gazında sızıntı meydana geldiği, biriken gazın patlamaya neden olduğu, patlama sonucu oluşan alev topunun diğer bölümlere yayıldığı ve ani basınç etkisiyle yıkıma neden olduğu raporda yer aldı. Raporda, "İş yerinde LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulunmadığı belirlendi. 'İş yeri veya topluma açık her türlü binada zemin seviyesinin altında kalan bodrum katlarında LPG tüpleri bulundurulamaz' maddesine iş yeri işletmecisinin uymak zorunda olduğu ancak iş yerinin bu kurala uymadığı görüldü" ifadesi yer aldı.

Ayrıca raporda, tutuklu Mustafa Koç'un tüpü dikkatsiz, tedbirsiz ve hızlı bir şekilde taktığına değinilerek, "Ayrıca tüp takabilme eğitimi aldığına dair belgesi bulunmamaktadır. Yine LPG tüp üzerinde 2 makine mühendisinin yapmış olduğu test ve incelemede tüpün vanası açıldığında, köpüklerin baloncuklar halinde uçuştuğu ve gaz kaçağı olduğu görüldü. Gaz dedektörü yaklaştırıldığında, gaz kaçağının olduğu cihaz tarafından sesli olarak uyarılarak tespit edildi. Bahse konu mahalde bulunan sanayi tipi LPG tüpte, dedantörle tüp arasındaki plastik contada gaz kaçağı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenlerle tüpü değiştiren Mustafa Koç'un olayın meydana gelmesinde doğrudan etkili olduğu anlaşılmaktadır" denildi.

Raporda, LPG'nin havadan ağır olması nedeniyle yere çöktüğüne de yer verildi. Buzdolabının elektrik aksamından kıvılcım alması sonucu yangının çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi. İş yerinin havasız bırakıldığı, havalandırmanın bulunmadığı, elektrik aksamının LPG gazı kullanılan yer için uygun olmadığına da yer verildi. Patlamanın buna bağlı olarak gerçekleştiği, iş yeri sahibi Gülden Kul'un yapması gereken 'Özen yükümlülüğünü yerine getirmediğinden' olayda doğrudan etkili olduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi de raporda yer aldı.

YARGILAMA SÜRECİ VE KARAR

Olayla ilgili soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede bilirkişi raporuna da yer verildi ve tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu Osman İnce'nin de bayilere gerekli sertifika ve eğitimleri sağlamadığı gerekçesiyle kusurlu bulunduğu vurgulandı. Savcı, 3 sanığın ihmalleri sonucunda olayın meydana geldiğine kanaat getirerek 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istedi.

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılama sürecinde, 6'ncı celsede tutuklu sanıklardan Gülden Kul, ev hapsiyle serbest bırakıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile ölenlerin yakınları katıldı. Ölenlerin ailelerinin avukatları, sanıklara 'olası kast' suçundan ve en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Savunmaları alınan sanıklar ise birbirlerini suçladı. Gülten Kul, Mustafa Koç'u suçlarken; Mustafa Koç, mutfakta havalandırma olmadığını ve bağlantısında sorun bulunmadığını savundu. Tüp firması sorumlusu Osman İnce de Koç'un kendi personeli olmadığını ve eğitim sorumluluklarının bulunmadığını belirtti. Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini talep etti.

Mahkeme başkanı, 30 dakikalık aranın ardından kararı açıkladı. Sanıklardan Mustafa Koç'a 10 yıl 10 ay, işletme sahibi Gülden Kul'a 8 yıl 4 ay, tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu Osman İnce'ye ise 2,5 yıl hapis cezası verildi. İnce'ye verilen hapis cezası 364 bin TL adli para cezasına çevrildi.

AİLELER KARARA TEPKİLİ: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Mahkeme sonrası adliye önünde açıklama yapan ölenlerin yakınları, verilen cezalardan tatmin olmadıklarını belirtti. Patlamada kızları Evin Aslan ve Birgül Sarsılmaz ile yeğeni Ruken Çağur'u kaybeden İbrahim Savucu, "Ciğerimiz yanıyor. Konunun takipçisi olacağız. Önce Türkiye'deki mahkemelere, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar gideceğiz" diye konuştu.

İbrahim Savucu

Ailenin avukatı Nazlı Demir de 5 kişinin öldüğü bir dosyada ceza miktarlarının yetersiz olduğunu belirterek karara karşı istinaf başvurusunda bulunacaklarını söyledi.