"Bursa Nutku" davasında karar çıktı!
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonun ardından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Bursa Nutku"ndan alıntı paylaştığı gerekçesiyle "suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla yargılanan Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona beraat etti.

Laiklik Meclisi Sözcüsü ve Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonların sonrasında sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk’ün tarihi "Bursa Nutku"ndan alıntı paylaştığı gerekçesiyle bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

ÖZKAN RONA HAKKINDA BERAAT KARARI

"Bursa Nutku"nu paylaştığı gerekçesiyle "suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla yargılanan Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona beraat etti.

SENDİKA BÖYLE DUYURDU

Eğitim-İş Sendikası Bursa Şubesi kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Sendikanın açıklamasında, "Bursa Şube Başkanımız Özkan Rona , Bursa Nutku'ndan alıntıladığı paylaşımdan dolayı hakkında açılan davadan beraat etti" ifadeleri yer aldı.

