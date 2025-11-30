Atatürk’ün Bursa Nutku’ndan alıntı yaptı: 7 buçuk yıl hapsi isteniyor!

Atatürk’ün Bursa Nutku’ndan alıntı yaptı: 7 buçuk yıl hapsi isteniyor!
Yayınlanma:
Sosyal medya hesabından Atatürk’ün Bursa Nutku’ndan alıntı yaptığı için hakkında “suç işlemeye alenen tahrik etme” iddiasıyla dava açılan Eğitim İş Bursa Şube Başkanı ve Laiklik Meclisi Sözcüsü Özkan Rona hakkında 7 buçuk yıl hapis cezası talep edildi. Rona’nın yargılandığı davada karar duruşması 5 Aralık’ta görülecek.

Eğitim İş Bursa Şube Başkanı ve Laiklik Meclisi Sözcüsü Özkan Rona, sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa Nutku’ndan bir kesit paylaşarak “Dayanışma sandığı ile olmaz, elle, taşla, sopayla... ifadelerini kullandığı gerekçesiyle 19 Mart günü gözaltına alınmış, 20 Mart’ta ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Rona’nın “suç işlemeye alenen tahrik etme” iddiasıyla tutuksuz olarak yargılandığı davada karar duruşması 5 Aralık günü görülecek.

7 BUÇUK YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Rona’nın savunmasına yer verilirken Rona, sarf ettiği sözlerin Atatürk’ün Bursa Nutku’nda birebir geçtiğini, bu sözleri referans alarak paylaşımına eklediğini, amacının mücadelenin daha kararlı bir şekilde yapılması olduğunu ve insanlara şiddet içerikli eylemlere teşvik ve tahrik etmek gibi bir amacı bulunmadığını ifade etti. Rona hakkında 7 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi.

“DÜŞÜNCE AÇIKLAMA HAKKININ SINANDIĞI BİR DOSYA HALİNE GELDİ”

Eğitim İş Bursa Şubesi Hukuk Sekreteri Celal Ozan Özkan, davaya ilişkin yaptığı açıklamada “Eğitim-İş Bursa Şube Başkanımız Özkan Rona, bir konuşmasında yalnızca Bursa Nutku’ndan alıntı yaptığı için tam 7,5 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. 5 Aralık Cuma günü ise karar duruşması yapılacak.” ifadelerine yer verdi.

Özkan, sözlerinin devamında “Bu dava artık sadece bir sendika yöneticisinin davası değil; ifade özgürlüğünün, düşünce açıklama hakkının ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın sınandığı bir dosya hâline geldi.” ifadelerini kullandı.



Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

