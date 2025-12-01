Avcılar'da metrobüs arızası: Duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul Avcılar’da, sabah saatlerinde Söğütlüçeşme yönünde seyreden metrobüste arıza meydana gelmesi nedeniyle seferlerde gecikme yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüs ulaşımında aksama yaşandı. Söğütlüçeşme yönünde ilerleyen bir metrobüste, Şükrübey Durağı'na yanaşırken henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza meydana geldi.

Arızanın hemen ardından metrobüs şoförü, araçta bulunan yolcuları aşağı indirdi. Durakta kalan metrobüs nedeniyle Söğütlüçeşme hattındaki seferler bir süre aksadı. Bu durum, sabah işe gidiş saatlerinde duraklarda ve metrobüs yolunda yolcu ve araç yoğunluğuna neden oldu.

METROBÜS ÇEKİCİYLE KALDIRILARAK GÖTÜRÜLDÜ

Metrobüs, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.

