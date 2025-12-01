Hava kompresörü ile öldürülen çocuğun annesi isyan etti: Saklanan bir şey mi var?

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde makatından yüksek basınçlı kompresörle hava verilerek katledilen 15 yaşındaki Muhammed Kendirci cinayetinin soruşturmasında dikkat çeken bir karar alındı.

Kendirci ailesinin avukatları, savcılığın dosyaya gizlilik kararı getirdiğini bildirdi.

KENDİRCİ'NİN ANNESİ İSYAN ETTİ: SAKLANAN BİR ŞEY Mİ VAR?

Muhammed Kendirci’nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan işkence, Türkiye ve dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Oğlunun ölümü ile büyük acı yaşayan anne Nebihe Kendirci, olayın ardından ilk kez konuşurken gizlilik kararına isyan etti.

Ajans Balıklıgöl Haber'e konuşan anne Kendirci, dava dosyasına getirilen gizlilik kararına anlam veremediklerini ifade ederek “Gizlenen, saklanan bir şey mi var?" diye sordu.

Her şeyin ortada olduğunu söyleyerek savcılığın daha önce şüpheliyi serbest bıraktığını hatırlatan anne Kendirci şöyle konuştu:

"Bu karar bizim için iyi mi kötü mü bilmiyoruz. Çocuğumuzun pantolonunun imha edildiğini söylemiştik. Şimdi de gizlilik kararı çıktı. Bu yüzden kafamız karmakarışık.”

​​​​​​​

Delillerin yok edilmesine ilişkin iddialarla kamuoyunda tepkilerin arttığı olaya ilişkin mahkemeden verilecek karar merakla bekleniyor.

​​​​​​​