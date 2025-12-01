Black Friday'de 8,6 milyar dolar harcandı: Bazı ürünler var ki havada kapışıldı!

Black Friday saat 18:30'a kadar yapılan online harcamalar geçen yıla göre yüzde 9,4'lük bir büyümeyi temsil ediyor. Bu rakam, daha önce öngörülen yüzde 8,3'lük büyümenin biraz üzerinde.

Adobe, tüketicilerin gün sonuna kadar 11,7 milyar ila 11,9 milyar dolar arasında harcama yapmasını bekliyor; bu, önceki 11,7 milyar dolarlık tahminden daha yüksek. Bu, çevrimiçi alışverişte yeni bir günlük rekor anlamına geliyor. Adobe ayrıca, giderek daha fazla müşterinin yapay zeka araçlarına ve "Şimdi Al, Sonra Öde" hizmetlerine yöneldiğini tespit etti.

Veriler, ABD'deki perakende web sitelerine yapılan bir milyardan fazla ziyaretin analizinin sonucu olup, 18 kategoride 100 milyon ürünü kapsıyor.

Adobe Digital Insights baş analisti Vivek Pandya, "Adobe, ABD'de 1.000'den fazla tüketiciyle anket yaptı ve bunların neredeyse yarısı, sezonun en iyi indirimlerinin Kara Cuma'da geleceğine inanıyor. Bu nedenle çoğu kişi, Cyber ​​​​Monday'dan önce alışveriş yapıyor," dedi. "Gün boyunca gerçekleşen güçlü harcamalar göz önüne alındığında, nihai rakamın ilk tahminlerimizi aşmasını bekliyoruz."

Güçlü bir Kara Cuma, Adobe'nin Şükran Günü'nden Siber Pazartesi'ye kadar sürecek beş günlük dönemi kapsayan Siber Hafta'ya zemin hazırlıyor. Şirket, bu dönemin toplam tatil harcamalarının %17,2'sini veya 43,7 milyar doları oluşturacağını öngörüyor; bu da geçen yıla göre %6,3'lük bir artışa denk geliyor.

BLACK FRİDAY'DE EN ÇOK İSTENEN ÜRÜNLER

Şu ana kadar en çok satılan ürünler arasında televizyonlar, yeni Nintendo Switch 2, Apple AirPods 4 ve Oura Ring 4 yer alıyor. KitchenAid mikserler ve saklama kapları gibi mutfak aletlerinin yanı sıra çamaşır ve kurutma makineleri, bisikletler ve basketbol potaları da hızla satılıyor.

Adobe'nin anketine göre katılımcıların %50'si kıyafet ve moda aksesuarlarını internet üzerinden satın almayı planlarken, bunu %40'la oyuncaklar, %36'yla da bilgisayarlar ve elektronik cihazlar takip ediyor.

Harcamalardaki büyüme, analistlerin beklentilerinden daha büyük indirimlerle desteklendi. Normal fiyatlardan %29'a varan indirimlerle en büyük indirimler elektronik ürünlerde görüldü. Bunu %28 ile oyuncaklar, %25 ile giyim ve %24 ile TV'ler takip etti. Bilgisayarlar, ev aletleri, mobilyalar ve spor ekipmanlarında da %19 ila %23 arasında önemli indirimler görüldü.

ALIŞVERİŞ YAPANLAR YAPAY ZEKA ARAÇLARINA VE MOBİL ALIŞVERİŞE YÖNELİYOR

Alışveriş yapanlar, indirimler arasında gezinmek ve uygun ürünleri bulmak için yapay zekayı giderek daha fazla kullanıyor. Yapay zeka asistanlarından gelen perakende sitelerine gelen trafiğin (yapay zeka araçları tarafından önerilen bağlantılara tıklamalarla ölçülen) geçen yıla göre %600 artması bekleniyor.

Ankete katılanların yaklaşık yarısı, tatil alışverişlerinde yapay zekayı öncelikli olarak indirim bulmak, ürün araştırması yapmak ve önerilerde bulunmak için kullandıklarını veya kullanmayı planladıklarını söyledi.

Yapay zekaya olan güvenin artması, şirketlerin teknolojiyi tatil alışveriş deneyimine hızla entegre etmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. OpenAI, bu haftanın başlarında ChatGPT'de ek sorular sorarak ve web'den bilgi arayarak kişiselleştirilmiş alışveriş rehberleri oluşturan yeni bir özellik tanıttı.

Mobil alışveriş, yılbaşından bu yana çevrimiçi harcamaların %58,6'sını oluşturarak ve bir önceki yıla göre %11,3 artışla 5,1 milyar dolar gelir elde ederek hakimiyetini sürdürdü. Bu, mobil alışverişin işlemlerin %55'ini oluşturduğu geçen yılki Kara Cuma'dan daha yüksek bir paya denk geliyor.

Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) hizmetlerinde de hareketlilik arttı; ödeme yönteminin Black Friday sırasında geçen yıla göre %11 artışla 761,8 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Bu taksitli alışverişlerin büyük çoğunluğu mobil cihazlar üzerinden yapılıyor ve bu yılbaşı döneminde BNPL işlemlerinin %82,4'ü mobil cihazlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Tüketiciler bu ödeme yöntemini en çok elektronik, giyim, oyuncak ve mobilya ürünlerinde kullanıyor.