Av tüfeğiyle etrafa ateş açtı kına gecesi kana bulandı! Damadın anneannesi can verdi

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Cerenli Mahallesi’nde, 23 Ağustos günü meydana gelen feci olayda, bir evin avlusunda düzenlenen kına gecesinde içki içen İslam Ç., iddiaya göre, üzerindeki kıyafeti çıkararak oynamak istedi. Kına gecesi sahibi aile, konuyla ilgili İslam Ç.’yi uyarınca kavga yaşandı. Davetlilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken eve gidip av tüfeği ile geri dönen İslam Ç.'nin arkadaşı Erkan U., çevreye rastgele ateş açtı.

DAMADIN ANNEANNESİ HAYATINI KAYBETTİ!

Damadın anneannesi Eşe Adamhasan, Erkan U.’nun açtığı ateş sonucunda çıkan saçmalarla ağır yaralandı. Erkan U. ile beraberindekiler olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ambulansla hastaneye kaldırılan Adamhasan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ”

Eşe Adamhasan, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilirken olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, kavga karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Erkan U. ise henüz yakalanamadı.

Şüphelilerin sorgusu devam ederken hayatını kaybeden kadının damadı Ali Adamhasan (55), "Gençlerin arasında kavga çıktı. Biz de araya girip, kavgayı sonlandırdık. Daha sonra Erkan U., elinde tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada bizi görünce peşimizden geldi. Biz eve girerken, kayınvalidem arkamızda kaldı. Biz odalara dağıldık ancak kayınvalidem kapıda kalınca vuruldu. Yere yığıldı, kaldı. 3'ü yakalandı ancak asıl şüpheli kayıp. Bir an önce yakalanıp, hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

