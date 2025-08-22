Eğlence için sıkılan kurşunlar can aldı! Gelin alma töreni kabusa dönüştü

Yayınlanma:
Trabzon’un Çaykara ilçesinde, düğün öncesinde yapılan gelin alma töreni kana bulandı. Polis memuru Y.E.B. ile akrabası M.B.’nin havaya ateş açması nedeniyle mermilerden biri Erzurum’dan ilçeye gelen damadın akrabası Fuat Han, Betül T. ve Zişan S.’ye isabet etti. Fuat Han, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Erzurum’da yaşayan Yunus B. ile evlilik hazırlığında olan Eda B., Palandöken’de 24 Ağustos’ta planlanan düğünleri öncesinde evlerinin yanındaki salonda kına merasimi düzenledi. Kınanın ardından salondan çıkan aileler arasında gelin alma töreni yapıldı. Gelin kapıdan çıktığı sırada polis memuru Y.E.B. (28) ile akrabası M.B. (47), bellerinden çıkardığı tabancalarla havaya ateş açtı. Mermilerden biri Erzurum’dan ilçeye gelen damadın akrabası Fuat Han, Betül T. ve Zişan S.’ye isabet ederken ihbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken ameliyata alınan yaralılardan Fuat Han, doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı. Zişan S’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumun iyi olduğu belirtildi.

dugun-oncesi-gelin-almada-silahla-ates-a-876963-260481.jpg

KURŞUNLAR CAN ALDI!

Yaşanan acı olay nedeniyle düğün iptal edilirken, 1’i polis 2 şüpheli gözaltına alındı. Sorgu işlemleri devam eden şüphelilerin gelinin evden çıkarıldığı sırada tabancalarla yamaç arazideki mısır bahçesi içine peş peşe ateş açtığı, alt yolda bekleyen 3 kişinin ise seken kurşunların hedefi olduğu ortaya çıktı.Fuat Han’ın cenazesinin, otopsi işlemleri sonrası toprağa verilmek üzere Erzurum’a götürüleceği bildirildi.

Aracının camından döner bıçağı savuran maganda gözaltına alındı!Aracının camından döner bıçağı savuran maganda gözaltına alındı!

Trafik magandası pes dedirtti: Camdan kılıç savurup tehditler savurduTrafik magandası pes dedirtti: Camdan kılıç savurup tehditler savurdu

dugun-oncesi-gelin-almada-silahla-ates-a-876963-260481.jpg

dugun-oncesi-gelin-almada-silahla-ates-a-876964-260481.jpg

Kaynak:DHA

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türkiye
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi