Eğlence için sıkılan kurşunlar can aldı! Gelin alma töreni kabusa dönüştü

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Erzurum’da yaşayan Yunus B. ile evlilik hazırlığında olan Eda B., Palandöken’de 24 Ağustos’ta planlanan düğünleri öncesinde evlerinin yanındaki salonda kına merasimi düzenledi. Kınanın ardından salondan çıkan aileler arasında gelin alma töreni yapıldı. Gelin kapıdan çıktığı sırada polis memuru Y.E.B. (28) ile akrabası M.B. (47), bellerinden çıkardığı tabancalarla havaya ateş açtı. Mermilerden biri Erzurum’dan ilçeye gelen damadın akrabası Fuat Han, Betül T. ve Zişan S.’ye isabet ederken ihbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken ameliyata alınan yaralılardan Fuat Han, doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı. Zişan S’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumun iyi olduğu belirtildi.

KURŞUNLAR CAN ALDI!

Yaşanan acı olay nedeniyle düğün iptal edilirken, 1’i polis 2 şüpheli gözaltına alındı. Sorgu işlemleri devam eden şüphelilerin gelinin evden çıkarıldığı sırada tabancalarla yamaç arazideki mısır bahçesi içine peş peşe ateş açtığı, alt yolda bekleyen 3 kişinin ise seken kurşunların hedefi olduğu ortaya çıktı.Fuat Han’ın cenazesinin, otopsi işlemleri sonrası toprağa verilmek üzere Erzurum’a götürüleceği bildirildi.

