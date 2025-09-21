Atatürk Orman Çiftliği'nde Mavi Gri ve Adamlar rüzgarı!

Ankara'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri devam ediyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iş birliğiyle Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, Adamlar ve Mavi Gri, Ankaralılar ile buluştu.

Adamlar'ın sahneye çıkmasıyla konser alanına gelen binlerce müziksever hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti; dans eden gençler konser alanında karnaval havası estirdi.

"BİR DÜNYA BAŞKENTİ OLDUĞUMUZU KANITLAMAYA BAŞLADI"

Çimlerin üstünde doğayla iç içe sevdikleri grupları izleyen gençlerden bazıları ise memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Yusuf Ziya Yılmaz:

"Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Avrupa’da birçok etkinliği takip ediyorum. Madrid sokaklarında yürüyüş yapıyorlar, Fransa’da da yürüyüşler ve sportif aktiviteler yapılıyor. Ankara’ya da bunun gelmesi gerçekten bir dünya başkenti olduğumuzu kanıtlamaya başladı. O yüzden ben çok mutluyum. Konsere de güzel gruplar geldi. Bunun yanında, gerçekten gençleri bir araya toplayacak gruplar geldi. Biz bundan da çok memnunuz. Artık başka bir belediyecilik görmeye başladık biz. Gençlik etkileşimini içine alan bir belediyecilik görüyoruz"

​​​​​​​"BU KONSER BASİT BİR KONSER DEĞİL"

-Başak Kaya: