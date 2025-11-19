Artvinliler maden şirketine karşı ayaklandı: Ölüm çukurlarına karşı dik duracağız

Artvin’in Murgul ilçesinde bir maden şirketi tarafından kurulması planlanan siyanür havuzlarına tepki amacıyla binlerce kişi ellerinde dövizlerle yürüdü. Eylem maden şirketi önünde yapılan basın açıklamasıyla sona erdi.

Artvin’in Murgul ilçesinde bir maden şirketi tarafından kurulması planlanan siyanür havuzlarına karşı Murgul Siyanüre Hayır Platformu tarafından tepki yürüyüşü düzenlendi.

Samsun Kanadalı maden şirketine karşı ayaklandı!Samsun Kanadalı maden şirketine karşı ayaklandı!

Yürüyüşe, Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Kocaeli Milletvekili Özgür Harun Yıldızlı, Murgul Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım, siyasi parti ve STK temsilcileri ile binlerce kişi katıldı. İlçenin Damar Mahallesinde toplanan kalabalık ellerinde dövizlerle slogan atarak, 4 kilometre uzaklıktaki maden şirketinin yönetim ofisinin önüne yürüdü.

"SİYANÜRLE ÖLMEK BİZE HARAM OLSUN"

Burada bir süre slogan atan kalabalık, kurulan platformda konuşmacıları dinledi. Kalabalığa seslenen CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, “Yarın TBMM’den Türkiye’ye duyuracağım. Belgeyi göstereceğim. O belge namus belgesidir. O imza namustur. O nedenle diyorum ki; başka yerlerde dönenler olur. Ama Murgullu yolundan dönmez. Bu yolda ölmek var. Siyanürle ölmek bize haram olsun. Murgul’un yolunda ölmek bize helal olsun.” diye konuştu.

YILDIZLI: SİYASİ KİMLİĞİMİZİ ANKARA’DA BIRAKTIK, KOŞA KOŞA BURAYA GELDİK

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Özgür Harun Yıldızlı da, “Dediler ki, Murgul’da eylem var. Murgul’da siyanürlü havuzlara karşı halkımızın tüm kesimleri birleşmiş, siyasi partilerimizin, muhtarlarımız hepsi bir araya gelmiş; havasını, suyunu toprağını savunuyor. Bizde siyasi kimliğimizi Ankara’da bıraktık, koşa koşa buraya geldik. Baba ocağımıza, dede toprağımıza sahip çıkmaya geldik. Hepinizi kutluyorum” dedi.

"ÖLÜM ÇUKURLARINA KARŞI DİK DURACAĞIZ"

Damar Mahalle Muhtarı Arif Arslan ise “Murgul halkı Artvin’in en küçük nüfuslu ilçe olmasına rağmen birlik beraberliğiyle adını Türkiye’ye duyurmuş en küçük ama Artvin’in en önemli ilçelerinden bir tanesidir. Burada ölüm çukurlarına karşı dik duracağımızın bilinmesi lazım. Burada 60 yaşında teyzemiz, yürürken zorluk çeken yaşlı dedelerimizi görünce yolda gözlerim dolu geldim” dedi.

Kalabalık konuşmaların ardından maden şirketinin yönetim ofisi önünden ayrıldı.

