Samsun Kanadalı maden şirketine karşı ayaklandı!

Samsun’un Alaçam ilçesindeki Dürtmen Dağı’nda Kanadalı Centerra Madencilik şirketine maden arama izni verilmesi tepkilere neden oldu. 'Dürtmen Vatandır Platformu' üyeleri, Onur Anıtı önünde bir araya gelerek iznin iptal edilmesini talep etti.

Platform adına açıklama yapan Bayram Güner, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün, 11 Temmuz 2025 tarihinde resmi web sitesi üzerinden yayınlanan uygun bulunan arama talepleri listesinde, Kanadalı Maden Şirketi Centerra’nın Alaçam Dürtmen Dağı'na dönük başvurusuna da yer verildiğini hatırlattı.

Güner, "Duyurunun kamuoyuna yansımasının hemen ardından, başta Alaçam olmak üzere Yakakent ve Bafra ilçelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek neler yapabileceğimizi tartıştık. İlk işimiz, Alaçam'da düzenlediğimiz halka açık toplantıda bir araya gelmek oldu. Yüzlerce vatandaşımızın katıldığı halk toplantısında yol haritamızı birlikte belirledik. Başvuruya verilen onayın iptal edilmesi talebiyle imza kampanyası başlattık. Geldiğimiz gün itibarıyla binlerce imza toplamış bulunmaktayız" dedi.

Zeytinleri madene açan yasa kabul edilmişti! Vatandaşlar Samsun’da ayağa kalktı: Bu bir talan planıdır

"VATAN TOPRAKLARI TALANA AÇILIYOR"

Alaçam ve çevre ilçelerde temiz su kaynakları başta olmak üzere doğrudan ve olumsuz şekilde etkilenecek bu projeye karşı endişeli olduklarını söyleyen Güner, "Bugüne kadar bölgemizde, Karadeniz’de ve yurdumuzun farklı noktalarında kurulan, çoğu yabancı şirketler eliyle yürütülen maden faaliyetlerinin sonuçları kaygılarımızı daha da haklı kılmaktadır. Söz konusu faaliyetlerin ülke ekonomisine, vatandaşlarımızın gündelik yaşamına ve geleceğimize en ufak katkısı olmamıştır. Yerli ve yabancı maden şirketleri, çalışma yaptıkları alanlarda arkalarında o bölgelerin geleceğini, su kaynaklarını ve canlı yaşamını yok eden faaliyetlerinin ardından çekip gitmişlerdir. Suyumuz, toprağımız ve insanımız, adeta bir savaştan çıkmışçasına cehenneme dönen bölgelerde kendi kaderine terk edilmiştir. Vatan topraklarımızın böylesine pervasız bir biçimde şirketlerin talanına açılması, bu toprakları kanlarıyla savunan dedelerimizin ve nenelerimizin anısına, bağımsız ve onurlu bir yaşamı yeniden inşa etmeye çalışan bizlerin yüreğini yakmaktadır" diye konuştu.

Güner'in konuşmasında şu ifadelere yer verildi:

"Kendi ülkelerinde bir ağaç dalını bile kesemeyen yabancı şirketlerin Türk topraklarına kurulması, bizler için kabul edilebilir değildir. Evlerinin önündeki bahçelerde yapacakları peyzaj çalışmaları dahi izne tabi olan patronlar, vatan topraklarımıza bakarak ellerini rahatça uzatmaktadır. Bu durum, çeşitli sözleşmeler ve iş birlikleriyle onlarla birlikte hareket eden yerli şirketler için de geçerlidir. Bir ülkenin bağımsızlığı, o ülkede yaşayan milletin toprağıyla kurduğu bağ kadardır. Toprağı türlü yöntemlerle elinden alınan ve kendi varlıklarını zenginliklere ulaştıran toplumların aidiyet duygusu yok olur. Aidiyet duygusunu yitiren toplumlar, yönlendirilmeye ve kullanılmaya açık hâle gelir. Toplulukların kıymetini bilmeyen ülkeler, işgal için açık hâle gelir. Korkumuz ve çekincemiz budur."

YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Eskişehir'deki nadir elementlerin Amerika'ya doğrudan pazarlanacağını söyleyen CHP Samsun Milletvekili Murat Çan "Nadir toprak elementlerini Eskişehir'de olduğu gibi Amerika'ya doğrudan pazarlayan Türkiye'yi temsil eden tek adam rejimi, bugün toprağın kendisini bizzat Avrupalı ve Amerikalı şirketlere pazarlamanın peşinde. Dürtmen Dağı dediğimiz toprağımız; bu bölgenin en önemli florasını, en endemik bitkilerini yetiştirdiğimiz toprağımızı, en berrak kaynak sularını temin ettiğimiz dağımızı kapsıyor. Bu bölgenin insanları hâlâ buradan yetiştirdikleri endemik bitkilerle inanılmaz mucizeler yaratıyorlar. Geçimlerini buradan sağlıyorlar. Hayvancılıklarını buradan temin ettikleri suyla ve bitkilerle sürdürüyorlar. Bugün bir Kanadalı firmaya iki ay kadar önce maden arama izni verildiği gerekçesiyle, bunun yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili açılmış davanın basın açıklamasında buradayız. Ben, bütün hemşehrilerimizin Samsunlu hemşerilerimizin, Alaçamlı hemşerilerimizin buna direneceğine, isyan edeceğine ve başkaldıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.