Eniştesini öldürüp kaçarken ezmişti: Yeniden yargılamada 16 yıl 6 ay hapis

Kayseri’de eniştesini tabancayla öldürdükten sonra kaçmak için kullandığı araçla üzerinden geçtiği gerekçesiyle yargılanan Y.K. (46), yeniden görülen davada 16 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.K. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair adli raporun dosyaya ulaştığını açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın “haksız tahrik altında kasten öldürme” ve “6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Savunmasında önceki ifadelerini tekrar eden Y.K., maktulün olaydan önce kendisini sürekli tehdit ettiğini, ailesine şiddet uyguladığını öne sürdü. Ablasının uğradığı şiddeti sonradan öğrendiğini söyleyen Y.K., defalarca şikâyette bulunmalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirterek, olayın planlı olmadığını, anı geliştiğini ve pişman olduğunu dile getirdi. Y.K., beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı “kasten öldürme” suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 15 yıla düşürdü. Sanığa ayrıca 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLDU?

Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde, Y.K. ile eniştesi S.T. (45) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada Y.K, eniştesi S.T'ye tabancayla ateş etmiş, olay yerinden araçla kaçarken de yere düşen S.T'nin üzerinden geçmişti.

S.T, olay yerinde hayatını kaybetmiş, tutuklanan Y.K. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmış, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, 19,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Taraf avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine taşımış, dosyaya bakan 1. Ceza Dairesi, sanığa verilen "haksız tahrik" indiriminin eksik uygulandığı gerekçesiyle bozma kararı vererek, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.