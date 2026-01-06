Eniştesini öldürüp kaçarken ezmişti: Yeniden yargılamada 16 yıl 6 ay hapis

Eniştesini öldürüp kaçarken ezmişti: Yeniden yargılamada 16 yıl 6 ay hapis
Yayınlanma:
Kayseri’de tabancayla öldürdüğü eniştesini, olay yerinden kaçarken araçla ezdiği gerekçesiyle yargılanan sanık Y.K., yeniden görülen davada 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri’de eniştesini tabancayla öldürdükten sonra kaçmak için kullandığı araçla üzerinden geçtiği gerekçesiyle yargılanan Y.K. (46), yeniden görülen davada 16 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.K. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair adli raporun dosyaya ulaştığını açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın “haksız tahrik altında kasten öldürme” ve “6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Savunmasında önceki ifadelerini tekrar eden Y.K., maktulün olaydan önce kendisini sürekli tehdit ettiğini, ailesine şiddet uyguladığını öne sürdü. Ablasının uğradığı şiddeti sonradan öğrendiğini söyleyen Y.K., defalarca şikâyette bulunmalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirterek, olayın planlı olmadığını, anı geliştiğini ve pişman olduğunu dile getirdi. Y.K., beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı “kasten öldürme” suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 15 yıla düşürdü. Sanığa ayrıca 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLDU?

Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde, Y.K. ile eniştesi S.T. (45) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada Y.K, eniştesi S.T'ye tabancayla ateş etmiş, olay yerinden araçla kaçarken de yere düşen S.T'nin üzerinden geçmişti.

S.T, olay yerinde hayatını kaybetmiş, tutuklanan Y.K. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmış, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, 19,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Taraf avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine taşımış, dosyaya bakan 1. Ceza Dairesi, sanığa verilen "haksız tahrik" indiriminin eksik uygulandığı gerekçesiyle bozma kararı vererek, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Osimhen milli takımı terk edecek iddiası: Nijerya'da ortalık karıştı
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Türkiye
Zonguldak'ta tren otomobille çarpıştı
Zonguldak'ta tren otomobille çarpıştı
Diyarbakır'da büyük panik: 2 apartman tahliye edildi
Diyarbakır'da büyük panik: 2 apartman tahliye edildi