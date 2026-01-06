Diyarbakır'da büyük panik: 2 apartman tahliye edildi

Yayınlanma:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kolonlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bir bina ile bitişiğindeki başka bir apartman akşam saatlerinde tahliye edildi.

Diyarbakır Bağlar'da akşam saatlerinde bir apartman kolonlarında çatlaklar oluşması üzerine bitişikteki bina ile apar topar tahliye edildi.

KOLONLARINDA ÇATLAK OLUŞAN APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Akşam saatlerinde Göçmenler Caddesi üzerindeki 5 katlı Bakır-3 Apartmanı’nın zemininde bulunan demirci dükkanının kolonlarından birinde akşam saatlerinde çatlaklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

diyarbakirda-1i-kolonu-catlayan-5-katl-1101196-326925.jpg

Ekiplerin çalışmasının ardından Bakır-3 Apartmanı’nda oturanlar ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

Saniyelerle hayatta kaldı! Kolonları kırıp beklediler: 8 katlı bina karton gibi çöktü!Saniyelerle hayatta kaldı! Kolonları kırıp beklediler: 8 katlı bina karton gibi çöktü!

BİTİŞİKTEKİ BİNA DA BOŞALTILDI

Bitişiğindeki 5 katlı Altaş Apartmanı da tedbir amaçlı boşaltıldı. Yapılacak incelemenin ardından 2 yapının durumu hakkında karar verilecek.

diyarbakirda-1i-kolonu-catlayan-5-katl-1101197-326925.jpg

Altaş Apartmanı sakinlerinden Veysi Sarıcan, "Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Komşular bize haber verdi. Yan binanın kolonunun patladığını söylediler. Ekipleri tedbir amaçlı binayı boşaltmamızı istedi. Akrabalarımıza gideceğiz" dedi.

Kaynak:DHA

Osimhen milli takımı terk edecek iddiası: Nijerya'da ortalık karıştı
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Türkiye
Eniştesini öldürüp kaçarken ezmişti: Yeniden yargılamada 16 yıl 6 ay hapis
Eniştesini öldürüp kaçarken ezmişti: Yeniden yargılamada 16 yıl 6 ay hapis
Zonguldak'ta tren otomobille çarpıştı
Zonguldak'ta tren otomobille çarpıştı