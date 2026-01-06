Diyarbakır'da büyük panik: 2 apartman tahliye edildi

Diyarbakır Bağlar'da akşam saatlerinde bir apartman kolonlarında çatlaklar oluşması üzerine bitişikteki bina ile apar topar tahliye edildi.

KOLONLARINDA ÇATLAK OLUŞAN APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Akşam saatlerinde Göçmenler Caddesi üzerindeki 5 katlı Bakır-3 Apartmanı’nın zemininde bulunan demirci dükkanının kolonlarından birinde akşam saatlerinde çatlaklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından Bakır-3 Apartmanı’nda oturanlar ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

BİTİŞİKTEKİ BİNA DA BOŞALTILDI

Bitişiğindeki 5 katlı Altaş Apartmanı da tedbir amaçlı boşaltıldı. Yapılacak incelemenin ardından 2 yapının durumu hakkında karar verilecek.

Altaş Apartmanı sakinlerinden Veysi Sarıcan, "Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Komşular bize haber verdi. Yan binanın kolonunun patladığını söylediler. Ekipleri tedbir amaçlı binayı boşaltmamızı istedi. Akrabalarımıza gideceğiz" dedi.