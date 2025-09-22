Arabadaki çakmak tüpü bomba gibi patladı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma:
Erzurum’da otomobilin içerisindeki çakmak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Patlama sonrası araçta büyük hasar oluşurken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum’un Gez Köy OSB 1. Metal Sanayi mevkisinde, 25 AEM 883 plakalı otomobilde çakmak tüpünden kaynaklı patlama meydana geldi.

Patlamada, araçta bulunan Ö.F.Ç. (20) ve M.S.Ç. (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlama nedeniyle otomobilin tavanı ve camları parçalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

