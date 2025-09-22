Son dakika |'Müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılan Mabel Matiz adliyede!

Yayınlanma:
Son dakika haberi... "Perperişan" şarkısı nedeniyle hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılan Mabel Matiz, ifade vermek için adliyeye geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulunmuş ve şarkıya erişim engeli getirilmişti.

Erişim engelinin ardından İçişleri Bakanlığı da Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında ünlü şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Sözlerin "müstehcenlik" suçu kapsamında değerlendirildiği iddiasıyla soruşturma başlatılan Mabel Matiz, ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

GÖZALTI KARARI YOK

Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre, Mabel Matiz adliye kapısından polis tarafından içeri alındı. Ünlü şarkıcının polis eşliğinde adliyeye girmesi "Hakkında gözaltı kararı mı var?" sorusunu beraberinde getirdi.

Başsavcılık yaptığı açıklamada herhangi bir gözaltı kararı olmadığını, ünlü şarkıcının ifadesine başvurulacağını söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

