Okul önünde dehşet anları: Çocuğunun gözleri önünde anneye saldırdı, kalabalığa bıçak salladı

Olay, 19 Eylül Cuma günü, Caddebostan Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulun önünde, okul çıkış saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki Fati Y., dokuz yaşındaki kızı M.Y.'yi okuldan aldıktan sonra motosikletiyle evine doğru ilerlerken, üç tekerlekli bir aracın sürücüsü tarafından sıkıştırıldı.

Araç sürücüsü ile Fati Y. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel bir saldırıya dönüştü. Araç sürücüsü, Fati Y.'ye vurmaya başladı. Çevredeki vatandaşların duruma müdahale etmesi üzerine şüpheli şahıs, elindeki bıçağı çıkararak kalabalığı tehdit etti. Bu esnada, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Fati Y. baygınlık geçirerek yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar bayılan kadının yardımına koşarken, bazıları ise olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüphelinin aracının plakasını alarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay sırasında saldırganın çocuğunun da aracın arka koltuğunda olduğu ve yaşananlar nedeniyle ağladığı görüldü. Şüphelinin, aracına binerek olay yerinden ayrıldığı anlar ve yaşanan tüm arbede, hem çevredeki güvenlik kameraları hem de vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda saldırganın, aynı okulda çocuğu bulunan Ahmet S. isimli veli olduğu tespit edildi. Saldırgan Ahmet S. ile mağdur Fati Y. arasında yaklaşık dört ay öncesine dayanan bir husumet bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde kimliği belirlenen Ahmet S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Kasten Yaralama" ve "Tehdit-Hakaret" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAĞDUR İFADESİNDE OLAY ANINI ANLATTI

Saldırıya uğrayan Fati Y., emniyette verdiği ifadede, aralarında daha önceden husumet bulunan Ahmet S.'nin, kullandığı üç tekerlekli araçla kendisine kasıtlı olarak hafifçe çarptığını ve ardından tokat atarak saldırdığını belirtti. Fati Y., saldırganın kendisine bıçak çektiğini ve diğer öğrenci velilerinin araya girmesiyle şahsın olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.