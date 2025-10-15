Tekirdağ Çerkezköy'deki 4 katlı bir apartmanın otoparkındaki otomobilde patlamam meydana geldi. Patlayan araçta çıkan yangından yayılan dumanlar nedeniyle apartmanda mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

4 KATLI APARTMANIN OTOPARKINDA PATLAMA

Çevredekilerin paniğe sürükleyen olay saat 18.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Tunç Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Otoprakta park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen sebeple patladı.

Patlamanın ardından otomobilde ve yanında bulunan iki araçta yangın çıktı.

Otoparktan gelen gürültüyle panik olan apartmandakiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DUMAN NEDENİYLE MAHSUR KALDILAR

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, apartmandaki 53 kişiden 44'ü kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı, 9 kişi ise yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Bu 9 kişi de itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangın ise yapılan müdahale ile söndürüldü.

PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Olay sonrası Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Yangında hiçbir vatandaşın zarar görmediğini belirten Çerkezköy Kaymakamı Günlü, "Otoparkta araçta başlayan yangın, lastiklere siyaret ediyor. Lastiklerin yanmasıyla yoğun bir duman sarıyor apartmanı. Yangın sırasında apartmanımızda 20 dairede 53 vatandaşımız vardı ve hepsi sağ salim tahliye edildi. Şu anda dumanın tahliyesiyle ilgili itfaiye ekiplerimiz çalışıyor. Şu anda hastanede tedavi altında olan herhangi bir vatandaşımız yok. Vatandaşlarımızın konaklamaları ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgili bütün talepleri karşılanacak. Bu anlamda henüz bize gelen bir talep yok ama olursa da karşılarız" dedi.

Araçlarda çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, apartmanda biriken dumanın tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.