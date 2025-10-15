Hastanede büyük panik: Morgda patlama oldu

Yayınlanma:
Tekirdağ'da Çorlu Devlet Hastanesi'nin zemin katındaki morg bölümünde, elektrik sigorta panelinde patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri, patlama sonucu çıkan dumanları tahliye etti.

Tekirdağ'da Çorlu Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre hastanenin radyoloji ve morg bölümlerinin bulunduğu zemin katındaki elektrik sigorta panelinde saat 15.00 sıralarında patlama oldu.

corluda-hastanenin-sigorta-panelinde-pa-964841-286540.jpg

ZEMİN KAT DUMANLA KAPLANDI

Patlamada, zemin kat dumanla kaplandı. Hastanede bulunanlar kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

corluda-hastanenin-sigorta-panelinde-pa-964845-286540.jpg

İtfaiye ekibi dumanı tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Duman kısa sürede tahliye edilirken, patlamanın meydana geldiği bölümde inceleme başlatıldı.

Yetkililer, kısa süreli paniğe neden olan patlama nedeniyle hastanedeki hizmetlerin aksamadan devam ettiğini söyledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

