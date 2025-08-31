Antalya'da yayaya çarpan servis kaçtı

Antalya'da yayaya çarpan servis kaçtı
Yayınlanma:
Antalya'da Toros Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir servis aracı yaya Güney Çokkaçar'a çarparak kaçtı. Çokkaçar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da bir servis aracının yaya olan Güney Çokkaçar'a çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan Çokkaçar hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Toros Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti. Erkan Ü. idaresindeki 07 CET 575 plakalı servis aracı, karşıya geçmek isteyen Güney Çokkaçar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Çokkaçar yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, ekipler gelene kadar yaralının yanında kaldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çokkaçar ambulansla hastaneye nakledildi.

'SÜREKLİ KAZA OLUYOR'

Bölge sakinlerinden Muzaffer Altan, aynı noktada daha önce de benzer kazaların yaşandığını belirterek, "Burada sürekli kaza oluyor. Eşime de tam burada araba çarpmıştı. Artık bir önlem alınması gerekiyor. Yaya geçidi kaldırılıp üst geçit yapılmalı. Bunun için birinin ölmesini beklememeliler" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

