Antalya'da sahte alkol operasyonu: Binlerce litre ele geçirildi!

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da sahte ve kaçak alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 119 bin 500 litre sahte ve kaçak alkolün ele geçirildiğini, 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda sahte ve kaçak alkol imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya, jandarma ekiplerinin Antalya’da 5 ayrı adrese gerçekleştirdiği baskınlarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkolün ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, sahte alkol üretiminin yalnızca bir suç değil, aynı zamanda toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzak olduğuna dikkat çekti.

antalyada-sahte-kacak-icki-imalatcilari-877638-260730.jpg

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirdik. 7 şüpheliyi yakaladık. Antalya Valimizi, operasyonu koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanımız ile jandarmamızı tebrik ediyorum. Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır" dedi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Mahmut Arıkan: İktidar karşıtlığı yapmıyoruz
Mahmut Arıkan: İktidar karşıtlığı yapmıyoruz
Konya’da traktöre bağlı römork devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
Konya’da traktöre bağlı römork devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
Munzur Baba'da mescit açıldı: Karar Alevileri ayağa kaldırdı
Munzur Baba'da mescit açıldı: Karar Alevileri ayağa kaldırdı