Antalya'da sahte alkol operasyonu: Binlerce litre ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda sahte ve kaçak alkol imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya, jandarma ekiplerinin Antalya’da 5 ayrı adrese gerçekleştirdiği baskınlarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkolün ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, sahte alkol üretiminin yalnızca bir suç değil, aynı zamanda toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzak olduğuna dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirdik. 7 şüpheliyi yakaladık. Antalya Valimizi, operasyonu koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanımız ile jandarmamızı tebrik ediyorum. Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır" dedi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.