Antalya'da "rekor" operasyon! Milyonlarca uyuşturucu ele geçirildi


Antalya’da 2 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 901 bin sentetik hap ile 550 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarının, bugüne dek Antalya'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, İ.T., B.B., B.E. ve S.E. isimli şüpheli şahısların yüklü miktarda uyuşturucu hap ham maddesini kente getirdiğini tespit etti.

4 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI!

Şüpheli şahısların, Kepez ilçesinde bulunan iki adreste imalat yaparak 'torbacı' olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcıları aracılığıyla uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye hazırlandığı belirlendi. 4 şüpheli şahıs, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

ELDE EDİLEN EN YÜKSEK MİKTAR!

Adreslerde yapılan aramalar sonucunda ise, 1 milyon 901 bin 200 sentetik hap, 550 kilogram ham madde (yaklaşık 1 milyon 400 bin sentetik hap üretilebilecek miktarda), 2 milyon 400 bin boş kapsül, imalat makineleri, çeşitli imalat malzemeleri ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarının, bugüne kadar Antalya'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

