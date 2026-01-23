Antalya'da klima hırsızlığı! 3 şüpheli tutuklandı

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'nın Kepez ilçesinde farklı tarihlerde 4 ev, 7 iş yeri ve bir kamu kurumundan klima motorlarının çalınması üzerine soruşturma başlattı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin hırsızlıkları kurye motosikletiyle gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda T.A., A.Ş. ve E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Diğer yandan, şüphelilerin hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin kurye motosikletiyle iş yerinin önüne geldiği, dışarıda bulunan klima motorunu alıp hızla olay yerinden uzaklaştığı açık şekilde görülüyor.

KLİMA MOTORU HIRSIZLIKLARI NEDEN ARTTI?

Yüksek ikinci el değeri: Klima motorları, özellikle endüstriyel tipi veya yeni modeller, hurdadan daha pahalıya satılabiliyor. Bu durum, hırsızlar için kısa sürede kazanç sağlama fırsatı yaratıyor.

Kolay taşınabilirlik: Klima motorları nispeten küçük ve taşınması kolay parçalar olduğu için hırsızlık açısından risk-düşük, getiri-yüksek bir hedef haline geliyor.