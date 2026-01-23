Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu ifadeyi yalanladı: Pencereden nasıl düştüğü ortaya çıktı

Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu ifadeyi yalanladı: Pencereden nasıl düştüğü ortaya çıktı
Yayınlanma:
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada dosyaya giren bilirkişi raporunda, ünlü şarkıcının pencereden nasıl düştüğü ortaya çıktı. Düşüş şeklinin, Sultan Nur Ulu'nun ifadesiyle çeliştiği belirtildi.

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken bilirkişi ek raporu ortaya çıktı. Raporda, Güllü'nün pencereden düşüş şeklinin, Sultan Nur Ulu'nun ifadesiyle uyuşmadığı belirtildi.

Sultan Nur Ulu, ünlü şarkıcının pencere önündeyken yüzü dışarı dönük halde, arkasından tutulup Tuğyan tarafından tek bir hamleyle aşağı itildiğini söylemişti.

gullu.jpg

Güllü'nün oğlu Tuğyan'ın sevgilisiyle karşılaşmasını anlattı! "Gözlerini kaçırdı"uğyan'ın sevgilisiyle karşılaşmasını anlattı!

ULU'NUN İFADESİ BİLİRKİŞİ RAPORUYLA UYUŞMADI

Emrullah Erdinç'in haberine göre, bilirkişi raporu bu ifadeyi yalanladı. Raporda, Güllü'nün pencere önünde ayakta ve yüzü odaya dönük haldeyken pencereyle temas ederek düştüğü belirtildi. Düşüş şeklinin ifadedeki anlatımla örtüşmediği değerlendirildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

  1. Gül Tut’un olayın gerçekleştiği oda penceresinden yüzü bina dışına bakar şekilde düşmesi durumunda pencere pervazına sürtünmeye bağlı olarak bedeninin ön yüzünde sıyrık ekimoz kızarıklık bekleneceği,
  2. Pencereden yüzü bina dışına bakar şekilde düşmesi durumunda Şekil 1’de gösterilen pozisyonlanmanın oluşmasının beklenmediği, düşülen pencere ile düşmenin sonlandığı zemin arasında herhangi bir ara çarpma noktası bulunmadığı, olay yeri fotoğraflarında karşı bina dış cephesinde de herhangi bir sürtünme izi tespit edilmediği, dolayısıyla pencereden yüzü dışarı bakacak şekilde düşmesi halinde sol gluteal bölgede ve sol bacak arkasında tespit edilen pencere pervazına sürtünme izleriyle uyumlu sıyrıkların açıklanamayacağı,
  3. Gül Tut’un bedenin üst ön yüzünde sürtünmeye bağlı sıyrık olmaması nedeniyle müteveffanın düşme sırasında pencereye yakın ve ayakta durduğu,
  4. Gül Tut’un düşme öncesi çıkan çarpma sesleri olay günü kamera kayıtlarının ham halinden duyulabilmektedir.

gullu-2-1.jpg

NE OLMUŞTU?

Sultan Nur Ulu, ifadesinde "Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm" demişti.

Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

