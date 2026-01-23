Güllü'nün oğlu Tuğyan'ın sevgilisiyle karşılaşmasını anlattı! "Gözlerini kaçırdı"

Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi Kervan E. “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gelişmeleri takip etmek için Yalova Adliyesi’ne gelen Tuğberk Yağız Gülter, Kervan E. hakkında açıklamalarda bulundu.

Tuğberk Yağız Gülter, "Kervan E. ile yüz yüze geldiniz mi?" sorusuna, "Evet geldim. Bir şey sormadım. Kendisiyle sohbet edeceğim bir durum yok." yanıtını verdi.

Tuğyan'ın sevgilisi serbest!

"Azmettiriciliği iddiası vardı. Siz ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruyu ise, "Savcılık makamı, yetkili makamlar da zaten bu işin en doğrusunu ve noktası noktasına tespitini bilen kişiler." diye yanıtladı.

Cezaevindeki kız kardeşine kıyafet götürdüğünü ancak kendisiyle görüşmediğini söyleyen Gülter, kardeşiyle iletişimini kopardığını belirtti.

"TUTUKLANMASINI BEKLİYORDUM"

Kervan E.'nin gözaltı haberini alınca süreci takip etmek için Yalova'ya geldiğini belirten Gülter, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerle birlikte aldım haberi. Sabah da buraya geldim. Gözlerini kaçırdı, ben baktım.

Tutuklanmasını bekliyordum açıkçası ama savcılık makamı bu kararı verdiyse bir bildiği vardır. Bir sebepten dolayı vermiştir.

Savcılık makamı gerçekten bilinmeyen tarafta iğneyle bazı şeyleri bulmaya çalışıyor, buluyor. Gerçekten yoğun derecede gece gündüz demeden çalışıyorlar.

En doğru kararları zaten onlar verecektir. Önce Allah'ın yargısı, sonra Türk yargısına güveniyorum."

Gülter, "Bu bir cinayet mi, yoksa kaza mı?" sorusuna ise "Bu konuyla ilgili cevap veremem. Belki ne hissettiğimi söyleyebilirim. Keşke annem hayatta olsaydı. Başka bir şey diyemiyorum." yanıtını verdi.

Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü ve Kervan E.

Güllü'nün oğlu babasını sildi

"İDDİANAMENİN HAZIRLANMASINI BEKLİYORUZ"

Gülter'in avukatı Aycan Sevsay ise dosyada gizlilik kararı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Tuğberk bu dosyada müşteki. Biz müşteki sıfatıyla bu dosyayı takip ediyoruz. Buraya da Kervan getirildiği için bilgi almak maksadıyla geldik, bilgi aldık.

Gerekli mercilerle görüştük. Soruşturmanın sıhhati için daha fazla bilgi vermemek kanaatindeyiz. İddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Güllü, 26 Eylül 2025'te 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan E. ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği Yalova Adliyesi'nde "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.