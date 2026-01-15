Güllü'nün oğlu babasını sildi

26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ablasının tutuklanmasının ardından sık sık açıklamalarda bulunan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, dün bir televizyon programına konuk olarak açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Annesinin gönderdiği videoyu paylaştı

Babası Gürol Gülter hakkında sert ifadeler kullanan Tuğberk canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Babamın nasıl tanındığı da malum! Benim canımdan çok sevdiğim annemi döverek ünlü olmuş bir adam o! Zamanında bu adamın 'Güllü'yi döven, burnunu kıran adam' olduğu biliniyor.

Bende daha ne mesajlar var. Annemin kişisel olarak babama nasıl döndüğünün mesajları var. Babam zaten birçok kez anneme evlilik teklif etti."