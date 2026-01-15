Güllü'nün oğlu babasını sildi

Yayınlanma:
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, "Bu saatten sonra bilsin ki onun böyle bir oğlu yok" diyerek babası Gürol Gülter'i hayatından çıkardığını açıkladı.

26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ablasının tutuklanmasının ardından sık sık açıklamalarda bulunan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, dün bir televizyon programına konuk olarak açıklamalarına bir yenisini ekledi.

gullunun-oglu-babasini-sildi.jpg

Güllü’nün oğlu annesinin gönderdiği videoyu paylaştıAnnesinin gönderdiği videoyu paylaştı

"ANNEMİ DÖVEREK ÜNLÜ OLMUŞ BİR ADAM"

Babası Gürol Gülter hakkında sert ifadeler kullanan Tuğberk canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Babamın nasıl tanındığı da malum! Benim canımdan çok sevdiğim annemi döverek ünlü olmuş bir adam o! Zamanında bu adamın 'Güllü'yi döven, burnunu kıran adam' olduğu biliniyor.

Bende daha ne mesajlar var. Annemin kişisel olarak babama nasıl döndüğünün mesajları var. Babam zaten birçok kez anneme evlilik teklif etti."

gullunun-oglu-babasini-sildi.webp

Güllü'nün kızı 'annem beni dövdü' deyip kanlar içinde video paylaşmış! Gerçek ortaya çıktı'Annem beni dövdü' deyip video paylaşmış!

"BABAMDAN NEFRET EDEREK BÜYÜDÜM"

'Annenin hayatını baban mı mahvetti?' şeklindeki soruya da yanıt veren Tuğberk, babasını hayatından çıkardığını belirterek, "Mahvedenlerden biri. Ben zaten babamdan nefret ederek büyüdüm. Annemin çok gözyaşı dökmüşlüğü var. Bu saatten sonra bilsin ki onun böyle bir oğlu yok" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

