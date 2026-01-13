Güllü’nün oğlu annesinin gönderdiği videoyu paylaştı

Yayınlanma:
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, "Seviyorum seni" notuyla sosyal medya hesabından annesinin bir videosunu paylaştı.

26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Paylaşımına, "Seviyorum seni benim dünyam, minnoşum, canım annem, her şeyim" notunu düşen Gülter, annesine WhatsApp'tan görüntülü not atmasını öğrettiği anları takipçileriyle paylaştı. Güllü'nün, "Becerdim, öğrendim..." sözleri videoya yansıdı.

tugberk-paylasim.webp

Güllü'nün kızı 'annem beni dövdü' deyip kanlar içinde video paylaşmış! Gerçek ortaya çıktı'Annem beni dövdü' deyip video paylaşmış!

"ZAMANIM BANA ATILAN İFTİRALARI NOT ETMEKLE GEÇİYOR"

Gülter, bir başka paylaşımında ise sosyal medya üzerinden kendisine küfür edildiği ve iftiralar atıldığını dile getirdi. Yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum. Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor." ifadelerini kullandı.

509800.jpg

Güllü'nün oğlu şikayetçi olacağını açıkladı: Ablama güvenmek yaptığım en büyük hataydıGüllü'nün oğlu şikayetçi olacağını açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Magazin
Demet Özdemir'den şarkıcılık kararı
Demet Özdemir'den şarkıcılık kararı
Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk ilişkisinde sürpriz gelişme
Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk ilişkisinde sürpriz gelişme