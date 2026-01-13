Güllü’nün oğlu annesinin gönderdiği videoyu paylaştı

26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Paylaşımına, "Seviyorum seni benim dünyam, minnoşum, canım annem, her şeyim" notunu düşen Gülter, annesine WhatsApp'tan görüntülü not atmasını öğrettiği anları takipçileriyle paylaştı. Güllü'nün, "Becerdim, öğrendim..." sözleri videoya yansıdı.

'Annem beni dövdü' deyip video paylaşmış!

"ZAMANIM BANA ATILAN İFTİRALARI NOT ETMEKLE GEÇİYOR"

Gülter, bir başka paylaşımında ise sosyal medya üzerinden kendisine küfür edildiği ve iftiralar atıldığını dile getirdi. Yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum. Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor." ifadelerini kullandı.

Güllü'nün oğlu şikayetçi olacağını açıkladı