Tuğyan'ın sevgilisi Kervan adliyeye sevk edildi! Güllü'yü öldürmeyi azmettirme suçlaması

Son dakika... Pencereden düşerek ölen Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada, tutuklu kızının sevgilisi Kervan, “cinayete azmettirme” iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 26 Eylül 2025’te 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Yapılan otopsinin ardından cenaze İstanbul’da toprağa verilmişti.

Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi Kervan Eminoğlu da ifade vermek üzere Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı. İfadesinin ardından “kasten öldürmeye azmettirme” iddiasıyla gözaltına alınan Eminoğlu, bu sabah adliyeye sevk edildi.

"KERVAN İÇİN ANNEMİ ÖLDÜREBİLİR" DEMİŞTİ

Tuğyan Ülkem Gülter'in ağabeyi Tuğberk Yağız Gülter, daha önce verdiği ifadede şöyle demişti:

"Annem, Kervan’dan nefret ederdi. Kervan’ın evli olmasına kızıyordu. Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Daha önceki ilişkilerinde de böyleydi."

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul’da polis tarafından yakalanarak Yalova’ya getirildi. Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Sultan Nur Ulu ise ev hapsine alındı. Gülter’in daha önce verdiği üç ifadesinin birbiriyle çeliştiği belirtildi.

Soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

