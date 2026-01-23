Oğlunun öldürülüş anını izlemek zorunda kaldı! Sigara ısmarlamak istemiş dövülerek öldürülmüştü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi’de, 2 Mart 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Muratpaşa 5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli paramedik Hamit Aras, ramazan ayının ilk sahurunu bir arkadaşıyla yaptı. Arkadaşının 'Bende kal' teklifini kabul etmeyip evine dönmek üzere yola çıkan Aras, taksiyle Doğu Garajı bölgesine geldi.

Aras, evine yaklaşık 150 metre kala araçtan inip yürümeye başladı. Bu sırada, Savaş İncioğulları (21), İsmail S. (16), Gökhan A. (17) ve Muhammet E.K. (17), Aras'ın yolunu keserek sigara istedi. Aras, sigara kullanmadığını ifade edince saldırganlar genç paramediğin başına vurdu. Yere düşen ve başını kaldırıma çarpan Aras, bilincini kaybetti. Aras’ın sırt çantasını gasbedip cep telefonunu alan şüpheliler, ardından çantayı yakıp kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, meslektaşları Hamit Aras'a ilk müdahalede bulundu. Aras'ın duran kalbi yeniden çalıştırılılırken Aras, kaldırıldığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Paramedik Hamit Aras'ın cenazesi, memleketi Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde toprağa verildi.

Paramediğe gasp dehşeti! “Yok” cevabını alınca canice katlettiler

2 SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanan İsmail S., Gökhan A., Savaş İncioğulları ve Muhammet E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhammet E.K. ile Savaş İncioğulları tutuklandı, İsmail S. ve Gökhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI!

Korkunç olaya ilişkin Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken 'Kasten öldürme' ve 'Yağma' suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Savaş İncioğulları, Muhammet E.K. ve tutuksuz sanık İsmail S. yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık Gökhan A. ise duruşmaya katılmadı.

Tutuksuz sanık İsmail S., mahkemede yaptığı savunmada, “Olay yerinde Muhammet E.K., maktulden sigara istedi. Ben o sırada Gökhan’la sohbet ediyordum. Bu esnada Savaş, maktule ‘Ne bakıyorsun lan’ diye bağırdı. Savaş ile Emir yürümeye devam ediyordu. Emir, maktule yumruk savurdu. Maktul, Savaş’a çarpıp yere düştü. O an şoka girdim ve geri dönerek uzaklaşmaya başladım. Bu sırada Muhammet E.K. çantayı aldı, koşmaya başladılar.” ifadelerini kullandı.

“Biz Gökhan’la arkadan yürüyorduk. Muhammet, Savaş’a, ‘Telefonu niye aldın?’ dedi. Savaş da ‘Verelim telefonu’ dedi. Gökhan’la birlikte geri döndük, maktul hala yerde yatıyordu. Olay yerindeki bir ağabeyden 112’yi aramasını istedik. Ambulans ekibine yardım ettik. Polislere gerekli bilgileri verdikten sonra otobüs durağına gittik.” diyen sanık, “Orada Savaş ve Muhammet’le karşılaştık. Gökhan, Muhammet’e sinirlenip yumruk attı. ‘Niye vuruyorsun adama?’ dedi. Ertesi gün polisler ikametime geldi, gerekli bilgileri verdim. Gökhan, Savaş’la birlikte evinden teslim oldu. Muhammet’in evine de polisleri ben götürdüm" sözlerini sarf etti.

“TATLI ÇOCUKSUN, GEL SANA MARKETTEN SİGARA ALAYIM”

Aras’a yumruk atarak düşmesine neden olan Muhammet E.K. ise “Böyle bir şey olmasını istemezdik. Sigaram yoktu, maktulden istedim. Maktul bana sigara kullanmadığını belirterek, ‘Tatlı çocuksun, gel sana marketten sigara alayım’ dedi. Ben de söylediklerini yanlış anladım. Arkadaşlarımın da benimle dalga geçtiğini düşündüm. Sonra maktulle aramızda tartışma başladı. Çocuk aklım ve cahilliğimle bir tane yumruk attım. O gün hap kullanmıştım. Maktulle konuşmamız 5-10 saniye sürdü" ifadelerine yer verdi.

ANNE GÖRÜNTÜLERİ İZLERKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Saldırı anına ait görüntüler, duruşma salonunda izletildi. Hamit Aras'ın annesi Şükriye Tavşan, oğluna yapılan saldırının görüntülerini izlerken gözyaşlarına boğuldu. ‘Artık dayanamıyorum’ diyerek ağlayan Tavşan, en ağır ceza talebini yineledi.

“BU ÇOCUKLARA İNSAN DİYEMEM”

Şükriye Tavşan, mahkemede “Ben acılı bir anneyim. Oğlumun hayaliyle yaşıyorum. Bu sanıkları asla affedemem. Bu insanlar benim çocuğumdan ne istemişler? Benim çocuğum sigara kullanmadığı halde, ‘Parasını vereyim alın’ demiş. Oğlumun suçu neydi? Ben bu sanıklara tokat atmak istiyorum, içim soğumuyor. Tek başıma yaşayan bir kadınım. Her güne uyanabilmek için dua ediyorum. Bu çocuklara insan diyemem. Benim güzelim, küfrün ne demek olduğunu bilmeyen çocuğumu öldürdüler. Bütün ifadeleriniz yalan. 18 yaşından küçük olan çocuklar için de ceza istiyorum" sözlerini sarf etti.

YAŞ TESPİTLERİ YAPILACAK

Mahkeme heyeti Gökhan A., Muhammet E.K. ve İsmail S.’nin yaş tespitinin yapılması için doğum belgelerinin getirilmesine ve olay anına ait görüntülerin iyileştirilmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.