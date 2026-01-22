Toprağa gömülü bulunmuştu! İzmir'de katledilen Mihriban'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma:
İzmir Bornova'da Fatih İnan tarafından öldürülüp toprağa gömülen Mihriban Yılmaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'in Bornova ilçesinde Fatih İnan tarafından katledilip toprağa gömülen 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

KATLEDİLEN MİHRİBAN'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mihriban Yılmaz'ın Fatih İnan tarafından boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

mihriban-frame-at-0m15s.jpg

Yılmaz'ın kaybolmadan önceki son anlarına ait görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde Yılmaz'ın yolda yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuştuğu görüldü.

mihriban-frame-at-0m50s.jpg

Diğer bir görüntüde ise cinayeti itiraf eden Fatih İnan'ın kamyonetiyle Ümit Mahallesi'nden ayrılarak orman yoluna girdiği anlar yer aldı.

6966421d0445275a9617b735.webp
Mihriban Yılmaz

NE OLMUŞTU?

Bornova ilçesi Ümit Mahallesi'nde yaşayan Mihriban Yılmaz'dan haber alamayan yakınları 29 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube müdürlükleriyle Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının öldürüldüğünü belirleyerek olayla ilgili 11 Ocak'ta Fatih İnan ile birlikte R.Ç., R.Ç., H.İ. ve Ö.İ.'yi gözaltına aldı.

KATİL SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro dedektiflerinin sorgusunda Fatih İnan, 25 yaşındaki kadını boğarak öldürdükten sonra toprağa gömdüğünü itiraf etti.

Şüphelilerden Fatih İnan sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak:DHA, AA

