Fatma'yı işkence ederek öldürdüğü ortaya çıktı! Görüntülere rağmen pişkince savunma yaptı

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Türkmen Mahallesi 2'nci Bayındır Sokak'ta 11 Mart 2025 tarihinde meydana gelen olayda, konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski sevgilisi Olgun Gacar arasında tartışma çıktı. Gacar, Kara'nın başını defalarca yere vurdu ve Kara'yı darbetti.

Mihriban Yılmaz’ı katledip gömmüştü! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kara'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Gacar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kara'nın cenazesi, Aydın'ın Köşk ilçesinde toprağa verildi.

İKİ KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ!

Fatma Kara cinayetinin ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede; Gacar'ın daha önce de Kara'ya şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği, buna ilişkin de Kara'nın şikayeti doğrultusunda Gacar'a 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği bildirildi.

Demet'in katili ilk kez hakim karşısına çıktı: "Bıçakladığım anları hatırlamıyorum"

İFADELERİNDEKİ ÇELİŞKİ DİKKAT ÇEKTİ!

Hazırlanan iddianamede, Gacar'ın ifadeleri de yer aldı. Gacar'ın savcılık ifadesinde, "Fatma'yı kasten öldürmek istemedim, öldürme gibi bir planım yoktu. Olay günü eski mevzular sebebiyle aramızda tartışma yaşandı. Sinirlendiğim için Fatma'yı elimle boynundan kaldırıp yere attım. Darbenin etkisiyle Fatma kafasını yere çarptı ve bir daha hareket edemedi. Amacım Fatma'yı öldürmek değildi" ifadelerini kullandığı da belirtildi. İddianamede; Gacar'ın emniyet ve savcılık ifadelerinde çelişkiler olduğu vurgulandı.

KAN DONDURAN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!

Olay anını gösteren kameraların incelenmesinin ardından Gacar'ın Fatma Kara'yı boynundan tutarak yaklaşık 4 metre sürüklediği, ardından yere yatırarak 3 kez vücudunu kaldırıp yere vurduğu ve olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi.

Kara'nın, Gacar'a yönelik herhangi bir saldırısının bulunmadığı da iddianamede yer alırken Gacar'ın savunmalarının, üzerine atılı suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi ve 'Kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ!

Toplanan deliller doğrultusunda Gacar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianame, Ödemiş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.