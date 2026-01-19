Tokat'ta 33 yıl hapis cezasıyla aranan firari hırsız yakalandı

Tokat’ta hakkında kesinleşmiş uzun süreli hapis cezası bulunan bir firari, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla saklandığı yerde ele geçirildi.

İŞLETMEDE TESPİT EDİLDİ

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü titiz takip sonucunda önemli bir isme ulaştı. "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 yaşındaki F.D.'nin, Yeşilırmak Mahallesi’ndeki umuma açık bir işletmede olduğu belirlendi.

OPERASYON VE TUTUKLAMA

17 Ocak tarihinde söz konusu adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, F.D.’yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. F.D., işlemlerinin ardından 33 yıllık cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.