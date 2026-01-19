Yalova’da kar esareti! 5 kişi yaylada mahsur kaldı

Yayınlanma:
Yalova’da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle, 1’i çocuk 5 kişi Delmece Yaylası’nda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından 6 saatte kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların ardından, ülkenin pek çok noktasında yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye devam ediyor.

yaylada-kar-yagisi-nedeniyle-mahsur-kala-1124528-333665.jpg

ARAÇLARINDA MAHSUR KALDILAR!

Hava koşulları, vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkilerken Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan Delmece Yaylası'nda korkutan bir olay meydana geldi.

Ankara'da AVM çevreleri için UKOME'den dikkat çeken karar! Trafiği azaltacak karara imza atıldıAnkara'da AVM çevreleri için UKOME'den dikkat çeken karar! Trafiği azaltacak karara imza atıldı

Yaylaya gezmeye giden 1’i çocuk 5 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda araçlarında mahsur kalırken ekipler bölgeye sevk edildi.

yaylada-kar-yagisi-nedeniyle-mahsur-kala-1124527-333665.jpg

EKİPLER MAHSUR KALANLARI KURTARDI!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilirken kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 kişi, ekiplerin 6 saat süren çalışmalarını ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.




Kaynak:DHA

