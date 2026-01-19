Yalova’da kar esareti! 5 kişi yaylada mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların ardından, ülkenin pek çok noktasında yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye devam ediyor.

ARAÇLARINDA MAHSUR KALDILAR!

Hava koşulları, vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkilerken Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan Delmece Yaylası'nda korkutan bir olay meydana geldi.

Yaylaya gezmeye giden 1’i çocuk 5 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda araçlarında mahsur kalırken ekipler bölgeye sevk edildi.

EKİPLER MAHSUR KALANLARI KURTARDI!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilirken kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 kişi, ekiplerin 6 saat süren çalışmalarını ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.







