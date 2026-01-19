Ankara'da AVM çevreleri için UKOME'den dikkat çeken karar! Trafiği azaltacak karara imza atıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından AVM çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik yeni kararlar aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), alışveriş merkezleri çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni düzenlemeler yaptı.

Buna göre, Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Kentpark ve Cepa AVM çevresindeki trafik sıkışıklığını önlemek için bazı değişiklikler hayata geçirilecek. 2123. Cadde’den Dumlupınar Bulvarı’na araç çıkışı kapatılırken, yalnızca bu noktadan girişe izin verilecek. AVM’den ayrılmak isteyen sürücüler ise açık otopark üzerinden 2121. Sokak yönüne yönlendirilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte yol genişletme çalışmaları da başlamış durumda.

ANKARA'DAKİ TÜM AVM'LERİ KAPSIYOR

ABB, Kentpark ve Cepa çevresinde yapılacak bu uygulamanın ardından, benzer trafik yoğunlukları yaşanan diğer bölgelerde de çalışmalar başlatacak. Bu kapsamda, Ankamall AVM–Mevlana Bulvarı bağlantısı, Optimum AVM açık otopark çıkışları Ayaş Yolu’na, Nata Vega AVM çıkışları ile Antares AVM, Podium AVM ve Gimat çevresindeki trafik sorunları için de düzenlemeler planlandığı ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

