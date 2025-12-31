Anlamayana davul zurna az tarih oldu: Çalanı yakacak çöp atan yanacak

Anlamayana davul zurna az tarih oldu: Çalanı yakacak çöp atan yanacak
2026'da Çevre Kanununa aykırı davranan kişi ve kuruluşlara uygulanacak cezalar belli oldu. İzin almadan davul zurna çalmak, yere çöp atmak ve anız yakmak gibi eylemleri yapanların ödeyeceği para cezası açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2026 yılı itibarıyla çevreyi kirletenlere ve gürültü kirliliğine sebep olanlara uygulanacak yeni idari para cezalarını belirledi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, izin almaksızın davul-zurnayla apartmanda veya sokakta düğün yapanlar ile evinde müziğin sesini çevreye rahatsızlık verecek şekilde açanlara 13 bin 847 TL ceza kesilecek.

Gürültü kirliliği trafikte yaşanırsa bedeli daha da artıyor; arabada veya dolmuşta yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden sürücüler 41 bin 820 TL ödeyecek. Eğer bu gürültü eğlence mekânları, fabrikalar veya inşaatlardan kaynaklanıyorsa ceza miktarı 419 bin 509 TL'ye kadar çıkıyor.

Sokak temizliğini korumaya yönelik olarak ise yere tükürmenin veya çöp atmanın cezası 8 bin 700 TL olarak belirlendi.

yere-cop-atmak.webp

EGZOZ KİRLİLİĞİNİN CEZASI

2026 yılında egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahipleri 18 bin TL ceza ödeyecek. Egzozundan çıkan emisyonla havayı doğrudan kirlettiği tespit edilenlere 36 bin TL, egzoz filtresini sökenlere ise 18 bin TL idari para cezası uygulanacak. Egzoz belgelerinde sahtecilik yapmanın bedeli ise 144 bin TL olarak açıklandı.

Tarım arazilerinde anız yakanlara dekar başına 700 TL ceza verilecek. Ancak bu eylem orman veya sulak alanların yakınında gerçekleştirilirse ceza miktarı tam 5 kat artırılacak.

egzoz-ceza.jpg

TEKRARLAYAN CEZALAR KATLANIYOR

Söz konusu ihlallerin üç yıl içinde tekrar edilmesi durumunda ceza tutarı bir kat; ikinci ve sonraki tekrarlarda ise iki kat artırılarak uygulanacak.

Örneğin, bir kişi üç yıl içinde ikinci kez yere çöp atarken yakalanırsa ödeyeceği tutar 17 bin 400 TL’ye yükselecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

