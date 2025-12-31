Drift atan sürücüye şok! 46 bin 392 TL ceza kesildi

Kırşehir’de otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

DRİFTÇİ SÜRÜCÜ SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kılıçözü Sanayi Sitesi’nde bir sürücünün, otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlara ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

DRİFTÇİYE BİNLERCE LİRALIK CEZA ŞOKU!

Yapılan incelemede söz konusu araç ve sürücüsü tespit edildi. Sürücü A.A.'ya Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

