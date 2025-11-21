Ankara'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Ankara'da Çevre Otoyolu'nun Mamak kesiminde seyir halinde olan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otomobilden yükselen dumanı fark eden aynı istikametteki diğer sürücüler, selektörle uyarıda bulunarak durumu araç sahibine bildirdi. Uyarının ardından aracını hızla emniyet şeridine çeken sürücü, durumu itfaiyeye haber verdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar sürücü ve yoldan geçen duyarlı vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış anı ve söndürme çalışmaları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.