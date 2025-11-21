İş arkadaşını öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Olay, 22 Haziran akşamı Silopi ilçesindeki İpekyolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantada çalışan Gülizar Yıldız, aynı iş yerinde görevli olan Remzi Kayaalp tarafından, aralarında çıkan bir tartışma sonrası bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan şüpheli Remzi Kayaalp, ifadesinde, “Kadın içeri girdi, elimde bıçak vardı. Bir anda bıçakladım. Bıçaklamaya devam edecektim, beni tutup elimden aldılar” demişti. Kayaalp, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Remzi Kayaalp hakkında "Nitelikli öldürme" suçundan açılan davanın ikinci duruşması Cizre 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, Gülizar Yıldız’ın ailesinin yanı sıra DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Şırnak Baro Başkanı Abdullah Fındık ve çok sayıda avukat katıldı. Sanık Remzi Kayaalp ise cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Davanın 26 Eylül'deki ilk duruşmasında talep edilen ve dosyaya eklenen raporda, sanık Kayaalp'in cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Duruşmada dinlenen dört tanık, olay günü yaşananları anlatarak, sanığın Gülizar Yıldız'ı öldürdükten sonra ona işkence yapmasını kendilerinin engellediğini ifade etti.

"BİR DAHA KADINLAR KATLEDİLMESİN"

Duruşmada söz alan Gülizar Yıldız'ın babası Halil Yıldız, "Bir daha kadınlar katledilmesin" diyerek sanığa en ağır cezanın verilmesini talep etti. Yıldız ailesinin avukatı Emine Özdemir ise cinayetin planlı olduğunu ve "canavarca hisle öldürme" unsurlarının oluştuğunu belirterek, "Vahşet içeren bir cinayet söz konusu. İyi hal hususlarının uygulanmamasını talep ediyoruz. Tanık ifadeleri ile aralarında bir husumet olmadığı ortaya çıktı" dedi ve sanığın en yüksek cezadan cezalandırılmasını istedi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcılık, Remzi Kayaalp'in ‘Canavarca hisle öldürme’ suçundan indirim olmaksızın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Sanık Remzi Kayaalp, iyi hal ve herhangi bir indirim uygulanmadan, "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ŞIRNAK BAROSU: KARAR TAKDİRE ŞAYAN

Duruşmanın ardından adliye binası önünde bir basın açıklaması yapıldı. Şırnak Baro Başkanı Abdullah Fındık, mahkemenin kararının takdire şayan olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Her ne kadar Gülizar’ı geri getiremesek de mahkemenin olaya bakış açısı, yaklaşım biçimi, bu dosya özelinde verdiği karar takdire şayan olmuştur. Olayın faili mahkeme kararı ile indirimsiz, iyi hal uygulanmasına maruz bırakılmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıştır... Şırnak Barosu olarak bütün Gülizarların haklı adalet arayışında dimdik duracağız ve kadına karşı şiddette, kadın cinayetlerinde mutlak suretle engelleyici rol sürdürmeye devam edeceğiz."