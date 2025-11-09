Ankara’da iş yerini kurşun yağmuruna tuttular!

Yayınlanma:
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında garsonlarla kavga ettikten sonra iş yerine ateş açan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş yerinde, 1 Kasım günü meydana gelen olayda, küfürlü konuşarak mekandaki müşterileri rahatsız ettiği ileri sürülen 5 kişi, garsonlar tarafından uyarıldı.

Bunun üzerine masada oturan 3 kişi, garsonlarla tartışarak kavga etti.

İŞ YERİNE TEKRAR GELEREK ATEŞ AÇTILAR!

Daha sonra dışarı çıkan 3 şüpheli, 1 saat sonra tekrar gelerek iş yerine ateş açtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli şahısları saklandıkları hobi bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak:DHA

Türkiye
